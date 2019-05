21:53 Uhr

Ein Auftritt, der Mut macht

Bundesliga-Team des DRC Neuburg belegt bei einem Turnier in Berlin den starken fünften Platz

Von Christian Semisch

Anlässlich des 100. Vereinsgeburtstages wurde der DRC Neuburg vom VK Berlin zur 15. Hoka-Challenge im Kanupolo eingeladen. Die Neuburger starteten auf dem Hohenzollern-Kanal im Nordwesten Berlins in allen drei Spielklassen. Es war zugleich das erste Freiluftturnier in diesem Jahr.

Bei kalten Temperaturen mussten die Damen, bestehend aus Sara Winter, Petra Brey, Lotta Blasel, Lisa Haug und Lea Rösner, ohne Auswechselspielerin auskommen. Mit Anlaufschwierigkeiten kämpfend, versuchte man bereits in der Vorrunde gegen die Nationalmannschaft aus Polen sowie die deutsche U21-Auswahl zu bestehen. Am Ende blieb nur noch das Spiel um den neunten Platz, das die Neuburgerinnen gegen den KC Potsdam deutlich mit 4:0 für sich entscheiden konnten.

Die zweite Herrenmannschaft des DRCN trat schon zu Beginn souveräner auf. Hannes Rottmann, Erik Brey, Lion Winter, Karl Goronzi, Benedikt Ott und Simon Haug mussten sich in der Gruppenphase nur dem PSC Coburg geschlagen geben. Durch ein ungünstiges Torverhältnis war es im weiteren Turnierverlauf allerdings nur noch möglich, den neunten Platz zu erreichen. Ein klares 2:0 gegen den DJK Ruhrwacht sicherte den Neuburgern schließlich diese Platzierung. Trotz der mageren Ausbeute können sie dennoch auf ein erfolgreiches Turnier zurückblicken. Goronzi, der als Jugendspieler bei den Herren aushalf, feierte mit den meisten erzielten Toren innerhalb der eigenen Reihen einen hervorragenden Einstand in der Seniorenklasse.

Beim Herrenteam war dieses Turnier Anlass, weiteren spielerischen Feinschliff zu betreiben und sich auf die diesjährige Bundesliga-Saison vorzubereiten. Diese startet offiziell am 11. Mai mit dem ersten Spieltag beim WSF Liblar in Erftstadt. Nach dem ernüchternden Einstand in die Erstklassigkeit beim vergangenen Turnier in Duisburg, hieß es nun, eine Schippe draufzulegen und aus den Fehlern zu lernen. Offensichtlich half der Warnschuss den DRCN-Herren, denn sie gewannen die Vorrundenspiele gegen den Liga-Konkurrenten VMW Berlin sowie die dänische Nationalmannschaft. Auch in den folgenden Zwischenrunden-Partien gegen die A- und B-Truppe der deutschen Auswahl präsentierte man sich trotz Niederlagen souverän. Final erkämpften sich die Neuburger in einem intensiven Match gegen die polnische Nationalmannschaft einen Sieg und belegten somit einen hervorragenden fünften Platz.

Das weitere Ziel ist es nun, den erarbeiteten Kampfgeist und die Entschlossenheit weiter zu fördern und in die Spieltage mitzunehmen. Der DRCN hat definitiv bewiesen, in der Ersten Liga angekommen zu sein.

