vor 34 Min.

Ein Spiel, das wirklich alles bietet

Der FC Zell/Bruck besiegt den SV Wagenhofen in einer turbulenten Partie mit 5:3. Acht Tore, zahlreiche Chancen, vier Elfmeter und ein Platzverweis. Die Zuschauer sehen ein Spektakel.

Von Benjamin Sigmund

Acht Tore, vier Elfmeter, drei Aluminiumtreffer, einen Platzverweis, viele Emotionen, dazu einen überraschenden Sieger. Die Zuschauer des 5:3-Erfolges des FC Zell/Bruck gegen den SV Wagenhofen bekamen alles zu sehen, was das Fußballherz begehrt.

„Es war wirklich sehr turbulent“, sagte Zells Trainer Rinaldo Markati und fügte zufrieden hinzu: „Diese Partie war für jeden das Eintrittsgeld wert.“ Ähnlich sah es Wagenhofens Coach Ludgero Santos, auch wenn seine Mannschaft letztlich das Nachsehen hatte. „Es war ein gutes, attraktives A-Klassen-Spiel, in dem beide Teams alles gegeben haben, um zu gewinnen.“ Entscheidenden Anteil am Zeller Erfolg hatten letztlich Daniel Vetter, der drei Tore erzielte, und Torhüter Maximilian Müller, der einen Elfmeter parierte.

Von Anfang an bekamen die Zuseher keine Zeit zum Verschnaufen. Die Kontrahenten spielten mutig nach vorne, leisteten sich in der Defensivarbeit aber zum Teil haarsträubende Fehler. Den Torreigen eröffnete Vetter bereits in der sechsten Minute. Doch der Tabellenführer schlug zurück und drehte durch Tore von Santos (18.) und Flamur Ajeti, der einen Elfmeter in die Maschen hämmerte, die Partie (27.). Die Zeller ließen sich vom Rückstand nicht beirren. Marcel Giebinger (31.) und Vetter, der nach einem Zuspiel von Fabian Detter nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte (45.), sorgten für die neuerliche Wende. Fünf Tore fielen somit allein in Hälfte eins und es hätten noch einige mehr sein können. Beispiele: Wagenhofens André Ruf schlenzte den Ball an die Latte (9.), Vetter traf mit einem satten Linksschuss ebenso den Querbalken (15.) und scheiterte allein vor dem Gehäuse an Gästekeeper Dominik Neff (26.). Für Wagenhofen hätte Sebastian Neff treffen können, doch er verlor vor dem Tor die Nerven (18.). Die größte Chance bot sich Ajeti, der ein zweites Mal vom Elfmeterpunkt antreten durfte. Er wählte den „Panenka“-Lupfer, hob die Kugel aber über die Latte (38.).´

Es geht turbulent weiter

Wer nach dem Seitenwechsel ein ruhigeres Spiel erwartet hatte, sah sich getäuscht. Ajeti vergab allein vor dem Tor (47), zirkelte dann eine Ecke an die Latte (49.). Selbst war ihm kein Torerfolg vergönnt. Doch seine Flanke fand den Kopf von Adrian Wawerski, der zum 3:3 einnickte (56.).

Der wilde Ritt ging auch im Anschluss weiter. Santos foulte Vetter an der Strafraumkante, Simon Drittenpreis hämmerte den Strafstoß zum 4:3 für Zell ins Tor (67.). Nur eine Minute später zeigte Schiedsrichter Josef Offensperger erneut auf den Punkt. Diesmal auf der anderen Seite. Co-Trainer Ruf übernahm die Verantwortung, Zells Keeper Maximilian Müller ahnte die Ecke und wehrte ab (68.). Nachdem Zells Luis Marques die Gelb-Rote Karte sah (81.), wollte Wagenhofen seine Schlussoffensive starten. Doch dieser Nachmittag hatte eine andere Pointe als den Ausgleich vorgesehen. Die Gäste machten hinten auf und liefen in einen Konter. Detter bediente den mitgelaufenen Vetter, der mit seinem dritten Tor zum 5:3 abschloss (82.).

Markati ist stolz auf sein Team

„Wir haben erneut gezeigt, dass wir mit den Mannschaften von oben mithalten können“, freute sich Markati und sprach ein „Chapeau“ an seine Mannschaft aus. „Heute bin ich wunschlos glücklich.“ Kann der FC Zell/Bruck sogar selbst noch in der Spitzengruppe angreifen? „Vielleicht, wir lassen uns überraschen.“ Deutlich schlechter war die Stimmung beim SV Wagenhofen, der nach der 1:2-Pleite gegen den TSV Burgheim II auch das zweite Pflichtspiel verloren hat. „Wir verschießen zwei Elfmeter und vergeben weitere Chancen“, haderte Santos. Vom Aufstieg wollte er nicht sprechen. „Wenn wir tatsächlich oben bleiben wollen, müssen wir insgesamt einfach mehr machen.“

FC Zell/BruckM. Müller – Meitner, Seißler, C. Vetter, Buttmann, Barf, Detter, Marques, D. Vetter, Drittenpreis, Girbinger (Meisel, Uhlendorf).

SV WagenhofenD. Neff – S. Müller, Lupescu, Pallmann, Bar, Ajeti, S. Neff, Ruf, Wawerski, Santos, Depo (Beck, Hriso, Marciniak).

