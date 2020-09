21:18 Uhr

Ein ungewohntes Zwillings-Duell

Ungewohntes Zwillings-Duell: Matthias (links/SC Rohrenfels) und Sebastian Stegmeir (rechts/VfR Neuburg II) standen sich zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Punktspiel als Gegner gegenüber.

Im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg zwischen dem SC Rohrenfels und VfR Neuburg II (4:1) kommt es zum ersten Mal zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Matthias und Sebastian Stegmeir.

Von Dirk Sing

Duelle unter Brüdern sind im Fußball mitunter nichts Außergewöhnliches. Spätestens im Senioren-Bereich trennen sich oftmals die sportlichen Wege. „Leidtragende“ dieser Aufeinandertreffen sind dann zumeist die Eltern, die auf emotionaler Ebene hin- und hergerissen sind, wenn sich ihre Söhne auf dem Rasen gegenüberstehen.

Ein derartiges „Gefühlschaos“ blieb der Familie Stegmeir in den vergangenen 25 Jahren, in denen Matthias und Sebastian mittlerweile Fußball spielen, bislang erspart. Nachdem die beiden Zwillinge ihre gesamte Jugend sowie die ersten Jahre bei den Senioren gemeinsam verbrachten, zog es Sebastian zunächst zum VfR Neuburg, ehe sich Matthias einige Zeit später für einen Wechsel zum SC Rohrenfels als spielender Co-Trainer entschied. Ein direktes Duell schien auch in den darauffolgenden Jahren schon aufgrund der unterschiedlichen Ligen-Zugehörigkeit undenkbar.

SC Rohrenfels baut Tabellenführung aus

Am Sonntag war es dann aber (unverhofft) doch so weit: Im Spitzenspiel der A-Klasse Neuburg zwischen dem souveränen Tabellenführer SC Rohrenfels und seinem bis dato hartnäckigsten Verfolger VfR Neuburg II hieß es „Stegmeir gegen Stegmeir“. Nachdem sich Sebastian zuletzt eine hartnäckige Verletzung zugezogen und dadurch nahezu die komplette Vorbereitung auf den „Re-Start“ verpasst hatte, ging es für ihn in erster Linie darum, wieder Spielpraxis zu sammeln. „Natürlich ist es schon ein komisches Gefühl, wenn man zum ersten Mal in seiner Fußball-Karriere gegen den eigenen Bruder spielt“, berichtet der etatmäßige VfR-Abwehrspieler, der gleich einmal nach zehn Minuten die „Bruderliebe“ von Matthias zu spüren bekam, als dieser ihn im Mittelfeld „über die Klinge“ springen ließ – was „in der Hitze des Gefechts einfach mal passiert – auch wenn es der eigene Bruder ist“ (Matthias).

Dass am Ende Matthias und sein SC Rohrenfels über einen verdienten 4:1-Erfolg und damit weitere drei Punkte auf dem Weg in Richtung Kreisklasse feiern konnten, sei in erster Linie – darüber waren sich die Stegmeir-Zwillinge einig – an der Cleverness des SCR vor dem gegnerischen Gehäuse gelegen. „Wir waren spielerisch zwar mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar leicht überlegen. Aber 25 Meter vor dem Rohrenfelser Kasten waren wir mit unserem Latein am Ende“, resümierte Sebastian, der freilich nicht der einzige Akteur aus dem VfR-Landesliga-Kader war. Neben Trainer Alexander Egen verstärkte auch Marco Bader die „Zweite“.

VfR Neuburg II: Verstärkungen aus der Landesliga

Verhindern konnten sie die Niederlage allerdings nicht. Während Torjäger Nils Lahn, der sich zudem den Luxus eines verschossenen Strafstoßes leistete (23.), mit einem Doppelpack (16. Foulelfmeter/80.) sowie Maximilian Beck (43.) und Youngster Georg Brandner (87.) für die Hausherren trafen, war für den VfR Neuburg lediglich Niklas Precht erfolgreich (65.).

„Auch wenn es sicherlich etwas Besonderes ist, ein solches Spitzenspiel und dann auch noch das Duell gegen den eigenen Bruder zu gewinnen, wäre es mir in Zukunft dennoch lieber, wieder gemeinsam mit ihm anstatt gegen ihn zu spielen“, so Matthias. Auch ihren Eltern würden die beiden damit sicherlich einen ganz großen Gefallen tun.

SC Rohrenfels M. Berger, F. Walter, M. Stegmeir, T. Berger, Hoffmann, Beck, Kempfle, Brandner, Weiß, Schneider, Lahn (Echter, Schlamp, Daferner, Aksentic)

VfR Neuburg II Özdemir, Bader, Roßkopf, Hörl, Makalic, Precht, Kadic, Schanz, Knott, S. Stegmeir, Ljuca (Egen, Hikmet, Rückel, Hajdarevic, Wychowaniec, Zenginsan.

