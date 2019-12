12.12.2019

Erfolgreiches Heimspiel für jüngste Nixen

Beim Muki-Test messen sich die jüngsten Synchronschwimmerinnen Bayerns. Heuer fand dieser in Neuburg statt. Die Schwimmerinnen des TSV räumten dabei reihenweise Top-Platzierungen ab

Von Melanie Eubel

Auch 2019 startete der Nachwuchs der Neuburger Nixen beim Muki-Test – einem Wettkampf und zugleich Grundlagentest für Bayerns jüngste Synchronschwimmer. Für die 21 kleinen Nixen des TSV Neuburg war es ein besonderes Ereignis, denn der Test wurde in diesem Jahr in Neuburg ausgetragen. Ins Leben gerufen hatte ihn unter anderem die Neuburgerin Emmy Luba. Heuer feierte er sein Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen, Luba ist nach wie vor die Hauptorganisatorin. Mithilfe von Eltern und Trainerinnen konnte sie einen gelungenen zweitägigen Wettkampf organisieren.

Insgesamt gingen über 120 Nixen der Jahrgänge 2006 bis 2013 aus sieben bayerischen Vereinen an den Start. Aufgabe der Schwimmerinnen war es, sowohl an Land als auch im Wasser ihr Bestes zu geben. Dabei schlugen sich die Neuburgerinnen recht erfolgreich. Am Ende des Wettkampfs gingen sechs Stockerlplätze nach Neuburg. Besonders die Jüngsten der Neuburger Nixen konnten überzeugen und sich in den Jahrgängen 2010 bis 2012 immer in den Top 10 platzieren.

Marie Brylla (Rang 2), Marlene Speth (Rang 5) und Panna Fazekas (Rang 9) konnten an ihre Vorjahresleistung im Jahrgang 2010 anknüpfen und zeigten sehr zufriedenstellende Leistungen. Im Jahrgang 2011 wurde Clara Schmalbach bei ihrer ersten Teilnahme auf Anhieb Dritte. Isabella Hauck (Rang 5), Evelyn Galiew (Rang 8) und Sophie Jocher (Rang 9) konnten alle ihre Bestleistungen abrufen.

Der TSV Neuburg stellte mit Vanessa Buterus (Rang 3) und Antonia Graf (Rang 1) im Jahrgang 2012 zwei ganz junge Nixen, die sich in den Top 3 platzierten. Auch bei den größeren der Nachwuchsnixen konnten die Donaunixen tolle Erfolge erzielen: So platzierte sich etwa Klara Robert im Jahrgang 2007 auf dem zweiten Rang und war dabei beste Neuburgerin. Judith Uhl wurde Neunte, Klara Robert Dritte.

Im Jahrgang 2008 kamen mit Sarah Stumpf (Rang 4) Franziska Barysnikova (Rang 6), Lea Hentschel (Rang 8), Maya Stanek (Rang 10) und Mia Riehl (ebenfalls Rang 10) gleich fünf Schwimmerinnen des TSV unter die besten zehn Sportlerinnen. Evelyn Lider erreichte bei ihrer ersten Teilnahme Rang 25.

Im Jahrgang 2009 war Lara Montenegro auf Platz 3 beste Teilnehmerin des TSV Neuburg. Ihre Kameradinnen Celine Galiew (Rang 6), Anna Amat (Rang 11) und Michelle Burghof (Rang 15) schlugen sich ebenso gut in dem Jahrgang, der insgesamt mit 32 Starterinnen am stärksten besetzt war.

Besonderheit des Wettkampfes war nach dem Leistungstest ein Nikolausabend im Sporthotel Dünstl, auf dem sich die Vereine mit weihnachtlichen Darbietungen präsentieren konnten. Margit Weidner suchte hierfür bereits zum zehnten Mal ein passendes Stück aus, das sie den Mädchen zusammen mit Jessica Pflug beibrachte. Das Stück trugen die Mädchen anschließend dem Nikolaus und seinen Engeln vor. Den Abschluss des Abends bildete der Chef des Hauses selbst: Hans Dünstl gab sich die Ehre und spielte drei Stücke zusammen mit seinen Begleitern von den Finkastoana Alphornbläsern.

