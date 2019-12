vor 19 Min.

Freude bei Donauperle Bergheim

Glückliche Schützinnen: Die Mannschaft von Donauperle Bergheim mit (von links) Sibille Gerstner, Eva-Maria Felbier, Laura Braun, Pauline Strixner und Isabel Gerstner feierte in Staudheim zwei Siege und verbesserte sich in der Oberbayernliga auf den sechsten Platz.

Der Mannschaft gelingen in der Oberbayernliga beim Wettkampf in Staudheim zwei Siege. Der nächste Schießtag findet vor heimischem Publikum statt

Von Sibille Gerstner

Den Schützen von Donauperle Bergheim sind in der Oberbayernliga West zwei Siege gelungen. Sie besiegten in Staudheim den Gastgeber und setzten sich auch gegen Olching durch.

Auf Position eins schoss Isabel Gerstner. Mit 382 Ringen verlor sie allerdings ihren Punkt an die Gegnerin (384 Ringe). Sibille Gerstner an Rang zwei hatte ihre Gegnerin im Griff und gewann mit 389:379 Ringen. Pauline Strixner gewann ihren Wettkampf mit 385 Ringen. Eva-Maria Felbier auf Position vier musste ihren Punkt mit 375:378 Ringen abgeben. „Neuling“ Birgit Heckl sicherte an Position fünf mit 369:366 Ringen den 3:2-Sieg. In der dritten Partie holte Hubertus Pobenhausen auch ihren Sieg gegen Gemütlichkeit Olching nach Hause.

Im letzten Wettkampf des Tages hieß es für die Bergheimerinnen, die Zähne zusammenzubeißen. Denn sie wusste, was Winterlust Staudheim für ein „harter Brocken“ ist. Schon oft sind die beiden Vereine in der Vergangenheit aufeinandergetroffen. Birgit Heckl durfte eine Pause einlegen und wurde durch Laura Braun ersetzt. Auf den Positionen eins und zwei veränderte sich nichts, diese wurden mit dem Geschwisterpaar Isabel und Sibille Gerstner besetzt. Laura Braun rückte auf drei vor, Pauline Strixner rutschte auf vier zurück und das Schlusslicht durfte Eva-Maria Felbier machen. Die Gegnerin von Isabel Gerstner war Sandra Specht. Beide schossen ziemlich gleich auf, Specht begann mit einer 99er-Serie ihren Wettkampf und Gerstner zog mit 96 Ringen nach. Dies ging die nächsten zwei Serien weiter, Specht (96/98) und Gerstner (97/98) lieferten sich ein knappes Rennen. Isabel Gerstner schoss zum Abschluss 97 Ringe und hatte ein Endergebnis von 388. Sandra Specht gelangen „nur“ 94 Ringe und hatte letztlich einen weniger als die Bergheimer Schützin. Somit war der erste Punkt für Bergheim gesichert.

Sibille Gerstner begann ihren Wettkampf mit 100 Ringen und holte insgesamt 396 von möglichen 400. Ihre Gegnerin Jessica Preckl musste nicht nur mit sich, sondern auch noch mit einer Grippe kämpfen und verlor mit 388 Ringen. Laura Braun musste bei diesem Wettkampf als einzige ihren Punkt an Jürgen Herde abgeben (383:387). Pauline Strixner blieb nervenstark und gewann gegen Stefan Lindel mit 385:384 Ringen. Eva-Maria Felbier zog nach und gewann gegen Simone Haschner mit 379:373.

Nach Anfangsschwierigkeiten kämpften sich die Bergheimer Richtung Mittelfeld. Aktuell belegen sie den sechsten Platz in der Oberbayernliga West. Nach einer Winterpause geht es für sie am 12. Januar 2020 zu Hause im Schützenheim in Bergheim weiter. Dann müssen sie sich mit den Schützen aus Alberzell und Pobenhausen duellieren. Die Wettkämpfe finden um 9.45 Uhr und 14.45 Uhr statt. Für die Zuschauer ist an diesem Tag auf jeden Fall wieder etwas geboten.

