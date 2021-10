Habermeyer rettet dem VfR Neuburg einen Punkt

Der Mittelfeldspieler erzielt beim 1:1 in Egg an der Günz kurz vor Schluss den Ausgleich für die Neuburger. Was Trainer Alex Egen zum Punktgewinn in Unterzahl sagt.

Der VfR Neuburg hat sich in Unterzahl einen Punkt beim SV Egg an der Günz erkämpft. Sebastian Habermeyer glich in der 89. Minute zum 1:1-Endstand aus, nachdem kurz zuvor Marco Bader die Rote Karte gesehen hatte.

„Der Punkt ist wegen des Zeitpunkts unseres Tores natürlich glücklich, aber insgesamt dennoch verdient“, sagte Trainer Alexander Egen. „Wir haben in der ersten Halbzeit dem Spiel unseren Stempel aufgedrückt. Nach dem Rückstand haben wir uns gewehrt.“

In den ersten 45 Minuten hatten die Lilaweißen die besseren Gelegenheiten. Nico von Swiontek tauchte zweimal allein vor dem Gehäuse auf, vergab jedoch (19., 36.). Dazwischen musste der VfR einen Gegentreffer hinnehmen. Die Abwehr ließ sich durch einen Lupfer überrumpeln, Joshua Steck vollendete für die Allgäuer (26.).

VfR Neuburg: Bader fliegt vom Platz

Nachdem zu Beginn des zweiten Abschnitts ein Freistoß von Habermeyer knapp über den Querbalken gegangen war, musste der VfR eine Drangphase der Gastgeber überstehen. Torhüter Philipp Mayr hielt seine Mannschaft im Spiel. Mit starken Reflexen parierte er zweimal gegen Simon Schropp (56., 58.). Auch Arber Morina hätte für Egg treffen können (60.). „Wenn wir da das 0:2 bekommen, wird es in unserer Situation natürlich schwierig, zurückzukommen“, sagte Egen ehrlich. Doch der VfR lag nur mit einem Tor hinten und kam zurück. Von Swiontek bot sich eine große Chance, doch er vergab erneut (69.). Auch Maximilian Edenhofer kam in eine aussichtsreiche Abschlussposition, köpfte jedoch Eggs Torhüter Lukas Trum in die Arme (84.). Als VfR-Verteidiger Marco Bader dann wegen einer vermeintlichen Notbremse des Feldes verwiesen wurde, schien das Spiel gelaufen (87.). Neuburg aber gab nicht auf und kam zum Ausgleich. Der agile aber an diesem Tag glücklose von Swiontek traf aus dem Gewühl heraus den Pfosten, ehe Habermeyer den Ball zum 1:1 über die Linie beförderte (89.).

Über die 90 Minuten sei sein Team näher an einem Erfolg gewesen als der Gegner, so Egen, der ein positives Fazit zog: „Die Mannschaft lebt. Der eine Punkt ist gut für die Moral.“ Wenn man in den kommenden Wochen an diese Vorstellung anknüpfen könne, „werden wir unsere Punkte holen“. (heiß/sb)

Lesen Sie dazu auch

VfR Neuburg P. Mayr – Stegmeir, Eberwein, Riedelsheimer, Scharbatke, von Swiontek, Habermeyer, J. Mayr (70. Düzgün), Rutkowski (75. E. Belousow (81. Edenhofer)), M. Belousow, Bader.