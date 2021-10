Fußball-Landesliga

vor 34 Min.

VfR Neuburg hofft auf die Wende

Fällt aus: Yannick Woudstra (links) hat sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen und fehlt dem VfR Neuburg in den kommenden Wochen. Am Samstag empfangen die Lilaweißen TuS Geretsried.

Plus Auf die Lilaweißen wartet am Samstag mit TuS Geretsried der nächste direkte Konkurrent im Abstiegskampf. Doch die Personaldecke ist dünn.

Von Benjamin Sigmund

Der VfR Neuburg kommt in der Landesliga Südwest einfach nicht in die Spur. Nach der klaren 0:3-Niederlage in Olching steht am Samstag (15 Uhr) nun mit dem Heimspiel gegen TuS Geretsried das nächste Duell mit einem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf auf dem Programm.

