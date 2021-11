Reiter-Doppelpack lässt Illdorf jubeln

Plus Die Mannschaft von Trainer Alexander Gerbl hat gegen den leidenschaftlich verteidigenden SV Bertoldsheim lange Zeit Probleme. Dann schlägt der Torjäger zweimal zu.

Die Erleichterung war Trainer Alexander Gerbl nach dem Schlusspfiff des A-Klassen-Duells zwischen dem FC Illdorf und dem SV Bertoldsheim anzumerken. Seine Mannschaft tat sich gegen den ersatzgeschwächten und leidenschaftlich verteidigenden Gegner zwar lange Zeit schwer, setzte sich durch zwei späte Tore von Goalgetter René Reiter letztlich aber noch mit 2:0 durch. Damit überwintert der FCI als Tabellenvierter und befindet sich in Schlagdistanz zu Relegationsplatz zwei.