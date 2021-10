SV Grasheim siegt nach Viererpack von Tarnick

Plus Der Tabellenführer der A-Klasse Neuburg lässt dem VfR Neuburg II beim 7:1-Sieg keine Chance. Was SVG-Coach Tobias Bauer zum Erfolg sagt und Gästetrainer Adijan Kadic zu bemängeln hat.

Der SV Grasheim hat in der A-Klasse Neuburg seine bisherige Dominanz bestätigt. Gegen den VfR Neuburg II gewannen die Mösler mit 7:1 und haben nun zehn von elf Spielen für sich entschieden.