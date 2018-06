22:41 Uhr

Gehofft, gebangt – und doch Relegation Lokalsport

SV Karlshuld besiegt den FC Sandersdorf mit 2:1 und muss dennoch in die „Zusatzschicht“. Der Grund: Hepberg gewinnt gegen Wackerstein in der Nachspielzeit

Von Roland Geier

Ein „Wechselbad der Gefühle“ durchlebten die Kicker und rund 150 Fans des SV Karlshuld im letzten Saisonspiel gegen den FC Sandersdorf, das die Mösler mit 2:1 gewannen.

Im Vorfeld dieses abschließenden Saisonspieltages war aus Sicht des SVK alles möglich: Der direkte Abstieg, der Gang in die Relegation oder sogar der direkte Verbleib in der Kreisliga Donau/Isar. Die Grünhemden zeigten sich gegenüber den vorangegangenen Partien stark verbessert, hatten die Gäste voll im Griff und vergaben durch David Ibraimovic zwei gute Gelegenheiten (8./33.) zur möglichen Führung. Doch dann der Schock: Waldemar Paul kassierte nach mehrmaligem Foulspiel die Ampelkarte (37.).

Zwei Minuten später folgte dann ein Raunen im Sporttenne-Stelzer-Stadion: Die Anhänger verfolgten im Liveticker die wichtige Partie zwischen dem FC Hepberg und FC Wackerstein. Als die Wackersteiner in der 39. Minute in Führung gingen, lagen sie mit 27 Zählern plötzlich mit dem SV Karlshuld gleichauf. Für das Krzyzanowski-Team schien es nun eng zu werden, da Wackerstein aufgrund des direkten Vergleichs im Vorteil war. Noch vor dem Seitenwechsel hatte erneut Ibraimovic den Führungstreffer auf dem Fuß. Doch er verzog knapp.

Trotz der numerischen Unterzahl bestimmte die Krzyzanowski-Truppe das Geschehen. Und als der eingewechselte Patrick Palfy den Führungstreffer markierte, war der SV Karlshuld sowohl an Wackerstein als auch Hepberg vorbeigezogen und hatte den direkten Klassenerhalt geschafft. Dieses Führungstor wirkte wie ein „Jungbrunnen“ auf die Mösler, die nicht lockerließen. Pech, dass der Kopfball von Claudio Maritato knapp vorbeistrich (54.) und Jan Wins das Gehäuse nur knapp verfehlte (56.). Mit dem 2:0 (64.), als Palfy den Ball von links nach innen zog und Andreas Winkler diesen ins eigene Tor bugsierte, schien die Partie gelaufen. Doch zehn Minuten vor dem Ende hatte Hepberg gegen Wackerstein ausgeglichen. Jetzt begann das große Warten für den SVK und seinen Anhängern. Noch war man gerettet, denn der SVK lag im direkten Vergleich noch vor Hepberg. Auch vom 1:2-Anschlusstreffer des FC Sandersdorf durch Christian Eichhammer (90.) ließen sich Krzyzanowski & Co. nicht schocken. Erst als die Meldung kam, dass Hepberg in der Nachspielzeit (!) den Siegtreffer erzielt hatte, war die Enttäuschung bei den Karlshulder groß.

Trainer Krzyzanowski zeigte sich dennoch gefasst. „Wir wussten, dass wir es nicht selbst in der Hand hatten. Freilich ist es bitter, wenn du erfährst, dass Hepberg in der Nachspielzeit den Siegtreffer macht. Wichtig ist für mich, dass die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht hat und jetzt mit Selbstvertrauen in die Relegation gehen kann“, resümierte der SVK-Coach. Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) trifft der SV Karlshuld auf den Zweiten der Kreisklasse 1, SV Kasing. Bei einem Sieg wäre der nächste Gegner am Sonntag (17 Uhr) Croatia Großmehring (Kreisklasse 2). Die jeweiligen Spielorte werden erst am heutigen Montag festgelegt.

lKreisklasse 2 PAF: TSV Lichtenau – SV Geroldshausen 1:2: Die Voraussetzung, zumindest den Relegationsplatz zu ergattern, verpasste der TSV Lichtenau, der das Kellerduell gegen den SV Geroldshausen mit 1:2 verlor. Der TSV ging durch Alexander Bergmeister zwar in Führung (53.). Im Endspurt gelang den Gästen aber noch der Sieg, womit der TSV Lichtenau den bitteren Weg in die A-Klasse antreten muss.

lA-Klasse 2 West: SV Karlshuld II – TSV Ober-/Unterhaunstadt II 2:2: Die Reserve des SV Karlshuld spielt auch in der kommenden Saison in der A-Klasse. Mit einem 2:2-Remis sicherte sich die Truppe von Thorsten Möbius den Klassenerhalt. Toni Herold erzielte dabei einen Doppelpack.

Themen Folgen