Große Überraschung mit kleinem Kader?

Wagenhofens Spielertrainer Ludgero Santos stehen nur wenige Akteure zur Verfügung. Dennoch möchte er auch die Partie beim SV Klingsmoos nicht „abschenken“.

Von Dirk Sing

So richtig viel Grund zum Feiern gab es im Lager des SV Wagenhofen im bisherigen Saisonverlauf wahrlich nicht. Nach der Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg und dem damit verbundenen Aufstieg in die Kreisklasse sind die Schützlinge von Spielertrainer Ludgero Santos schnell auf dem harten Boden der Tatsachen gelandet. Dem bislang einzigen Erfolg am zweiten Spieltag beim BSV Neuburg (3:1) standen bis zum vergangenen Sonntag fünf Niederlagen gegenüber. Auch im Heimspiel gegen den SV Steingriff sah es zunächst danach aus, als würde man am Ende erneut mit leeren Händen dastehen. 0:2 und 1:3 lag der Liga-Neuling bereits zurück, ehe man dank einer tollen Schlussoffensive doch noch zu einem 3:3-Unentschieden und damit einem Zähler kam.

„Vor dieser Partie wäre ich angesichts unserer Situation mit einem Remis sicherlich nicht zufrieden gewesen. Aber wenn man den Spielverlauf betrachtet, nehmen wir diesen gerne mit und freuen uns darüber“, sagt Santos. Gerade für die Moral und das zuletzt doch angeknackste Selbstvertrauen sei dieses Erfolgserlebnis „ungemein wichtig“ gewesen: „Die Köpfe der Jungs waren nach den zurückliegenden Niederlagen doch schon ziemlich weit am Boden. Jetzt haben sie gesehen, dass sie in dieser Liga tatsächlich mithalten können.“ Den Beweis traten seine Kicker eigentlich auch schon gegen den SC Ried und SV Echsheim an. In beiden Partien ging der SVW in Führung (gegen Ried mit 2:0, in Echsheim mit 1:0), konnte diese aber jeweils nicht über die Ziellinie bringen. „Klar trauert man vielleicht dem einen oder anderen Punkt aus dieser Begegnung hinterher. Aber uns war ohnehin von Anfang an klar, dass die Kreisklasse eine immens große Herausforderung werden würde“, so Santos. Den Hauptunterschied zwischen der A-Klasse und Kreisklasse bestehe laut dem portugiesischem Spielercoach vor allem darin, „dass alle Teams ein deutlich höheres Niveau und einen sehr ausgeglichenen Kader besitzen. Da gibt es kaum Schwachstellen, die man als Gegner entsprechend ausnutzen kann“. Was für den SV Wagenhofen erschwerend noch hinzukommt, ist die geringe Kadergröße. „Wir hatten schon in der vergangenen Aufstiegs-Saison kaum Spieler. Jetzt sind es sogar noch weniger geworden“, verrät Santos.

Auch wenn am Donnerstag (15 Uhr) in Klingsmoos das Duell „David gegen Goliath“ ansteht, möchte der 37-Jährige nicht schon im Vorfeld die „weiße Fahne“ schwenken. „Ich habe im Fußball schon so viel erlebt. In diesem Sport ist alles möglich“, meint Santos, der selbst mit seinem SV Wagenhofen schon derartige Erfahrungen gemacht hat. „Als wir in der letzten Spielzeit in die Kreisklasse aufgestiegen sind, mussten wir uns dem damaligen Schlusslicht TSV Burgheim 2 geschlagen geben. Warum sollten wir den Spies diesmal nicht umdrehen und für eine Überraschung sorgen?“, so Santos.

Die weiteren Begegnungen: Während der FC Rennertshofen seine am vergangenen Wochenende errungene Tabellenführung daheim gegen den SC Ried verteidigen möchte, geht es für den BSV Neuburg beim SV Straß darum, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. Nachlegen möchte indes der SV Grasheim, der zuletzt in Münster seinen ersten „Dreier“ einfahren konnte. Diesmal geht es für die Lilaweißen in heimischen Gefilden gegen die SpVgg Joshofen/Bergheim, die mit einem 5:2-Sieg gegen den SV Klingsmoos aufhorchen ließ. Der FC Ehekirchen II möchte gegen den SV Münster wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Zudem empfängt der SV Steingriff den BSV Berg im Gau. Alle Partien werden am Donnerstag um 15 Uhr angepfiffen.

