Kanusport

09:00 Uhr

Willi Rogler wird „80“: Ein Leben für den Kanusport

In den vergangenen Jahrzehnten hat Willi Rogler in seinen zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten viel bewegt. Am Samstag feiert er seinen 80. Geburtstag.

Von Dirk Sing

Ein Leben ohne den Kanusport? Das ist für Willi Rogler nach wie vor genauso undenkbar wie der DRC Neuburg ohne seinen Willi. Am heutigen Samstag feiert der gebürtige Neuburger, dessen Namen sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene einen beeindruckenden Klang hat, seinen 80. Geburtstag. Seine Liebe zum Wasser wurde Rogler dabei quasi in die Wiege gelegt. Im Gebäude oberhalb des Café Hertlein – und somit direkt gegenüber der Donau – wurde er im Jahr 1941 geboren. „Da ich dort auch aufgewachsen bin, war ich von Anfang an mit dem Wasser in Verbindung. Wir haben uns das Schwimmen selbst beigebracht und sind bereits als kleine Knirpse alleine über die reißende Donau geschwommen“, berichtete Rogler einst im Interview mit der Neuburger Rundschau. So dauerte es auch nicht lange, ehe es ihm der Kanusport angetan hatte. „Das war so 1957, 1958. Meine besten Freunde, die Meixners und Schweigers, waren damals schon zwei, drei Jahre länger dabei. Das waren alles richtig gute Fahrer – unter anderem deutsche Jugend- und Junioren-Meister! Dadurch bin ich dann sozusagen zuerst als „zweites Glied“ nachgerückt und habe es dann etwas später auch in den ’Vierer’ geschafft“, erinnerte sich Rogler im Jahr 2019 anlässlich der 100-Jahr-Feier des DRCN. Auch zahlreiche sportliche Erfolge Neben seinen sportlichen Erfolgen (mehrfacher süddeutscher Meister sowie ein vierter Platz bei den deutschen Titelkämpfen) übernahm er bereits frühzeitig innerhalb des Vereins zahlreiche ehrenamtliche Funktionen – sei es als Trainer, Pressewart, Sportwart oder Kassier. Doch damit nicht genug. Zwischen 1986 und 1994 führte Rogler den DRC Neuburg als 1. Vorsitzender. Von 2004 bis 2007 agierte er zudem als 2. Vorsitzender. Auch auf nationaler Ebene hatten sich das große Führungs- und Organisationstalent Roglers freilich schnell herumgesprochen. Neben seinen Tätigkeiten als nationaler und internationaler Kampfrichter, Vorsitzender in der Spruch- und Schlichtungskammer sowie Vizepräsident Organisation stand der Neuburger dem Bayerischen Kanu-Verband von 1993 bis 2009 als Präsident vor. Nach seinem Ausscheiden wurde er aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenpräsidenten des BKV ernannt. Verdiente hohe Auszeichnungen Es sollte freilich nicht die einzige Auszeichnung für Willi Rogler, der von seinen Weggefährten vor allem wegen seiner menschlichen Art extrem geschätzt wird, bleiben. So erhielt er unter anderem im Jahr 2003 das Silberne Lorbeerblatt der Deutschen Olympischen Gesellschaft sowie 2008 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und die Olympische ICF-Goldmedaille. Dazu gab es 2019 noch den Ehrenring des Bayerischen Kanu-Verbandes, der bis dahin nur viermal vergeben wurde. Auch mit seinen mittlerweile 80 Jahren ist und bleibt Willi Rogler für seine Kanuten unersetzlich. „Bis heute ist Willi als Vertreter des BKV-Präsidiums immer da, wenn er gebraucht wird. Und er wird noch sehr oft gebraucht – nicht nur als Berater im Hintergrund“, berichtet Klaus Junker, Vizepräsident Leistungssport im Bayerischen Kanu-Verband. Daran dürfte sich auch in den kommenden Jahren – bei hoffentlich bester Gesundheit – sicherlich nichts ändern.

Themen folgen