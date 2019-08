vor 21 Min.

Kasing-Partie als gutes Beispiel

SV Karlshuld erwartet am Sonntag den FC Gerolfing

Von Roland Geier

Dass der SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar durchaus mithalten kann, hat er am vergangenen Spieltag bewiesen, als er dem Favoriten SV Kasing ein 1:1-Remis abtrotzte. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert im Sport-Tenne-Stelzer-Stadion der FC Gerolfing.

Diese Partie steht zweifelsohne unter einen ganz besonderen Stern. Mit FCG-Spielertrainer Den Lovic, der in der Saison 2016/2017 nicht ohne Nebengeräusche dem SVK den Rücken kehrte, und Torhüter Tobias Eckl feiern zwei ehemalige Akteure ein Wiedersehen an ihrer ehemaligen Wirkungsstätte. Nach Wunsch lief es beim FC Gerolfing bislang noch nicht. Nach dem 3:1-Auftaktsieg beim FC Sandersdorf folgte eine 0:1-Pleite gegen den TSV Baar/Ebenhausen. Was Lovric besonders ärgerte: Die Niederlage wurde erst in der Nachspielzeit besiegelt. „Mund abputzen und weiter geht’s“, meinte der 29-Jährige.

Deshalb glaubt Karlshulds Trainer Naz Seitle, dass der Gerolfinger Spielercoach besonders motiviert auftreten wird, um die Heimscharte auszuwetzen. „Das ist eine gute Mannschaft, die eingespielt ist und viel Potenzial hat. Gerolfing ist definitiv unangenehm zu spielen“, weiß Seitle, der jedoch im gleichen Atemzug betont: „In Heimspielen willst du immer drei Punkte einfahren.“ Sein spielender Co-Trainer Nico Ziegler ließ unter Woche seine Beziehungen spielen und kundschaftete die Stärken und Schwächen des FC Gerolfing aus. „Es ist zwar hilfreich, über den Gegner viel zu wissen. Aber wir müssen auf unser eigenes Spiel schauen“, fordert der SVK-Coach. Als gutes Beispiel nennt Seitle dabei die zuletzt gezeigte Darbietung gegen Kasing: „Wir müssen vom Kopf her genauso engagiert und mutig agieren. Dann ist auch gegen Gerolfing etwas drin.“

Personell können die Mösler erstmals aus dem Vollem schöpfen, da mittlerweile auch die „Urlauber“ Benjamin Anikin und Jashari Jeton wieder eingetrudelt sind.

B-Klasse 2 Donau/Isar: Erneut auf ihren Heimvorteil bauen kann die Reserve des SV Karlshuld. Nach dem 7:1-Kantersieg zum Auftakt gegen den MTV Ingolstadt gehts nun am Sonntag (13 Uhr) die FT Ringsee II.

