vor 58 Min.

Klassenerhalt rückt in weite Ferne

Musste sich mit dem SV Grasheim knapp in Nördlingen geschlagen geben: Simone Schreier.

Bezirksoberligist SV Grasheim muss in Nördlingen die fünfte Niederlage hintereinander hinnehmen

Die Fußballerinnen des SV Grasheim mussten sich in der Bezirksoberliga in Nördlingen mit 1:2 geschlagen geben. Der Klassenerhalt rückt dadurch zunehmend in die Ferne.

Bezirksoberliga: SC Athletic Nördlingen – SV Grasheim 2:1 Erneut mussten die Grasheimer mit einer dezimierten Truppe antreten, da wegen Verletzungen und Verhinderungen ein halbes Dutzend Spielerinnen auf der Ausfallliste standen. Man schlug sich jedoch wacker, musste jedoch beim SCA Nördlingen die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Melanie Bengesser verwandelte in der 36. Minute einen Foulelfmeter zur Nördlinger Halbzeitführung. Ebenfalls einen Foulelfmeter nutzten die Lilaweißen in der 59. Minute durch Anna-Lena Steiniger zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Postwendend jedoch war erneut Melanie Bengesser (61.) zum 2:1 erfolgreich. Die knappe Führung brachten die Rieserinnen über die Runden. (wir)

SV Grasheim Hubbauer, Schropp, Kopold, Grießer, M. Dittenhauser, Schreier, Steiniger, Uhl, Wenger (38. Seidl), Herbst (73. Bauch), Fröhlich.

Kreisklasse: SV Grasheim II – TSV Weilach 1:2 Eine knappe 1:2-Niederlage musste die Grasheimer „Zweite“ gegen den TSV Weilach einstecken. Die Gäste gingen durch einen Treffer von Michaela Takacs in der 26. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Weilach durch Annabel Wenger auf 0:2. Für den Grasheimer Ehrentreffer sorgte in der 85. Minute Angelina Fröhlich. (wir)

Kreisklasse: SG Inchenhofen/Ecknach – SG Feldkirchen/Joshofen-Bergheim 3:2 In einem guten Kreisklassenspiel unterlag die Spielgemeinschaft unglücklich beim Meisterschaftsanwärter. Nicht die Heimmannschaft, sondern die Gäste hatten über die ganze Spielzeit mehr Spielanteile und auch die klareren Chancen. Der erste gefährliche Angriff führte dann überraschend zur Führung für die Gastgeberinnen. In der 31. Minute konnte Simone Wurps einen scharfen Schuss nur abklatschen und Theresa Schoder war zur Stelle und staubte ab. Auch nach diesem Rückschlag spielte die Spielgemeinschaft munter weiter nach vorne. Nur der Ausgleich wollte nicht gelingen. Besser machten es die Einheimischen in der 58. Minute, als Anna Friedel einen Abpraller zum 2:0 verwandelte. Durch ein Freistoßtor aus gut 25 Metern verkürzte Sabine Reil in der 67. Minute auf 2:1.

Ebenfalls nach einem Freistoß stellte Maria Mair den alten Abstand wieder her (83.) Mit einem Heber über die zu weit vor ihrem Tor stehende Torfrau traf erneut Sabine Reil in der 86. Minute für die SG. Zum Ausgleich reichte es anschließend nicht mehr. (nest)

