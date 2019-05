vor 36 Min.

Lilaweiße können Chance nicht nutzen

Der Tabellenzweite Türkspor Augsburg verliert sein Heimspiel gegen Gilching mit 2:3. Daraus kann der VfR Neuburg jedoch kein Kapital schlagen und kassiert selbst in Wolfratshausen eine 1:3-Pleite

Der VfR Neuburg hat die große Chance verpasst, den Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Südwest nochmals richtig spannend zu machen. Nachdem Türkspor Augsburg sein Heimspiel gegen den TSV Gilching überraschend mit 2:3 verlor, hätten die Lilaweißen mit einem Sieg in Wolfratshausen bis auf drei Zähler an den Aufstiegs-Relegationsplatz herankommen können. Doch daraus wurde nichts, da man am Ende selbst mit 1:3 unterlag.

Dabei hätten die Gäste, die auf Marco Friedl, Sebastian Habermeyer, Matthias Riedelsheimer und Alexander Egen (alle privat verhindert) verzichten mussten, bereits in der siebten Minute in Führung gehen müssen. Niklas Golling tauchte alleine vor BCF-Schlussmann Cedomir Radic auf und wurde durch ein Foul am Torschuss gehindert. Den fälligen Strafstoß setzte Rainer Meisinger jedoch an die Latte. Nur drei Zeigerumdrehungen später traf auch Pascal Schittler mit einem abgefälschten Schuss nur ans Aluminium. Im Gegenzug tauchte Josef Zander alleine vor VfR-Keeper Dominik Jozinvic auf, konnte diesen aber mit seinem Versuch aus kurzer Entfernung nicht überwinden. In der 14. Minute landete ein Schuss von Jona Lehr am Außennetz.

Nach rund einer halben Stunde gingen die Hausherren aber doch in Führung. Kerem Tokdemir kam im Strafraum an den Ball und ließ Jozinovic keine Abwehrmöglichkeit (28.). In der Folge hätten die Einheimischen das Ergebnis höher gestalten können, scheiterten aber immer am besten Neuburger, Dominik Jozinovic. Kurz vor der Pause gelang den Gästen vielmehr der Ausgleich. Meisinger zog aus rund 25 Metern ab und traf zum 1:1 (42.). Damit ging es in die Pause.

Viel hätte nicht gefehlt und der VfR wäre in der 55. Minute sogar erstmals in Führung gegangen. Eugen Belousow, der frühzeitig für den verletzten Michael Denz ins Spiel gekommen war, sah den gut postierten Meisinger, der jedoch knapp im Abseits stand. Nach einer Stunde sah Schittler nach einem Foul im Mittelfeld die Ampelkarte. Dies nutzte der BCF nur kurze Zeit später aus. Tokdemir stoppte im Strafraum das Spielgerät mit der Brust und schob ihn unhaltbar für Jozinovic ins lange Eck (67.).

Zehn Minuten vor Schluss wäre Meisinger beinahe der erneute Ausgleich gelungen. Doch er schob den Ball aus 16 Metern knapp vorbei (80.).

Die Entscheidung fiel dann in der 92. Minute: Niklas Uhle foulte im Strafraum einen Gegenspieler. Tokdemir verwandelte den Strafstoß zum 3:1-Endstand. (heiß)

VfR Neuburg: Jozinovic, Stegmeir, Uhle, Bader, Denz (28. Belousow/77. Precht), Schröder, Klink, Schittler, Golling, Meisinger, Heckel (60. Osmani). – Zusch.: 75.

