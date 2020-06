vor 55 Min.

„Maske hat das Boxen in Deutschland wiederbelebt“

Sigi Bundesmann fungiert bereits seit über 20 Jahren als Sportwart und Trainer beim Box-Club Neuburg. Warum der 64-Jährige gerne in die Berge geht und aus welchem Grund er Evander Holyfield gegenüber Mike Tyson favorisiert

Von Dirk Sing

Der Box-Club Neuburg ohne Sigi Bundesmann? Schlichtweg undenkbar! Seit mittlerweile über 20 Jahren fungiert der heute 64-Jährige als Trainer und Sportwart. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir die BCN-Ikone auf eine etwas andere Art und Weise einmal genauer vor.

Strand oder Berge

Bundesmann: „Nachdem ich grundsätzlich sehr gerne zum Wandern gehe und die Natur liebe, würde ich mich in diesem Fall für die Berge entscheiden. So gibt es beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen sehr schöne Flecken und Gebiete, in denen es sich hervorragend aushalten lässt.“

Frühaufsteher oder Langschläfer

Bundesmann: „Eigentlich bin ich ein Frühaufsteher – schon alleine aus beruflichen Gründen. Was man bereits am Vormittag erledigen kann, ist schon mal gemacht. Dann bleibt einem am Nachmittag oder Abend in der Regel mehr Zeit für andere Dinge.“

Dusche oder Badewanne

Bundesmann: „Wenn es schnell gehen muss, dann bietet sich natürlich ein Sprung unter die Dusche an. Ein schönes, erholsames Bad ist allerdings auch nicht zu verachten.“

Kaffee oder Tee

Bundesmann: „So zwei bis drei Tassen Kaffee am Tag müssen es schon sein (lacht). Wir haben daheim einen Vollautomaten, was sehr praktisch ist. Da drückt man auf einen Knopf – und schon ist der Kaffee, Espresso oder Cappuccino fertig! Auch schmeckt das Ganze einfach besser als aus einer normalem Kaffeemaschine.“

Honig oder Marmelade

Bundesmann: „Mit Honig kann ich ehrlicherweise nicht sonderlich viel anfangen. Da geht dann doch nichts über eine gute Marmelade – zum Beispiel mit Kirschgeschmack. Wobei ich jetzt nicht auf diese eine Sorte festgelegt bin.“

Toastbrot oder Knäckebrot

Bundesmann: „Ich esse beides eigentlich sehr gerne zum Frühstück. Der Vorteil vom Knäckebrot ist, dass es ruckzuck geht, während man bei einem Toastbrot erst den Toaster rausholen muss.“

Schloßfest oder Volksfest

Bundesmann: „Mir gefällt beides sehr gut. Das Schloßfest in der Altstadt lebt von seiner Historie. Wenn nahezu alle Menschen mit ihren Kostümen herumlaufen, hat das schon eine ganz besondere Note. Aber auch aufs Neuburger Volksfest gehe ich gerne. Wir Boxer verbinden das ja zusätzlich mit dem traditionellen Volksfestboxen.“

Mike Tyson oder Evan. Holyfield

Bundesmann: „Meine Wahl würde ziemlich eindeutig auf Evander Holyfield fallen. Er war schlichtweg ein überragender Schwergewichtsboxer, der seine Ära eindrucksvoll geprägt hat. Im Gegensatz zu Mike Tyson, der natürlich auch ein toller Boxer war, gab es bei ihm keine Skandale. Möglicherweise gibt es ja in der Zukunft einen weiteren Kampf zwischen beiden für einen wohltätigen Zweck. Was das rein sportlich bringen soll, weiß ich nicht. Aber wenn sie es aus rein karitativen Gründen machen wollen, spricht nichts dagegen.“

Anthony Joshua oder Tyson Fury

Bundesmann: „Puh, das ist schwierig. Beide beherrschen derzeit die Schwergewichts-Szene. Jeder wartet auf einen direkten Kampf. Sollte es dazu kommen, hätte in meinen Augen wohl Fury knapp die Nase vorne. Selbstverständlich würde ich mir dieses Kräftemessen im TV anschauen.“

Henry Maske oder Sven Ottke

Bundesmann: „Henry Maske war Olympiasieger und langjähriger Weltmeister. Letztlich hat er mit seinen Leistungen nach der Wiedervereinigung den Boxsport in Deutschland wiederbelebt. Wo dieser heute ohne Maske wäre, lässt sich nur schwer sagen. Aber selbstverständlich war auch Sven Ottke ein herausragender Athlet. Müsste ich mich für einen entscheiden, würde meine Wahl jedoch auf Maske fallen.

Kopf- oder Körper-Treffer

Bundesmann: „Mit einem guten Körper-Treffer geht der Kopf automatisch zu Boden. Von dem her muss es nicht immer gleich ein Kopf-Treffer sein.“

Haken oder Gerade

Bundesmann: „Die Gerade ist der Schlag, der im Boxen am meisten eingesetzt und bereits in der Grundschule erlernt wird. Damit arbeitet man sich an den Gegner heran, geht in ihn rein und bereitet seine Angriffe – beispielsweise mit einem schönen Leber-Haken – entsprechend vor.“

