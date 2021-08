Kreisklasse Neuburg: SV Wagenhofen triumphiert im Gemeindederby

Rohrenfels’ Coach Ralf Palfy hatte vor dem Gemeindederby gegen Wagenhofen prophezeit, dass es kein normales Spiel werden würde. Beim 4:2-Sieg des SVW sehen die Fans in der Tat eine verrückte Partie.

Ralf Palfy hatte es geahnt. Als der Trainer des Kreisklassen-Aufsteigers SC Rohrenfels im NR-Doppelpass (siehe Samstagsausgabe) auf das Gemeindederby beim SV Wagenhofen angesprochen wurde, war er sich sicher: „Das wird kein normales Spiel.“ Als der umsichtige Schiedsrichter Sebastian Deak dieses Duell nach exakt 93 Minuten beendete, dürfte es für Palfy zweifelsohne ein schwacher Trost gewesen sein, dass er mit seiner Einschätzung goldrichtig lag. Denn dass es am Ende tatsächlich eine „verrückte“ Partie wurde, daran hatte seine Mannschaft einen maßgeblichen Anteil.

30 Minuten lang war der SC Rohrenfels vor den rund 180 Zuschauern die klar bessere und tonangebende Mannschaft. Die Hausherren fanden offensiv zunächst überhaupt nicht statt und schwammen in der Defensive nach allen Regeln der (Fußball-)Kunst. Nachdem Andreas Hutter (2.), Maximilian Beck (4.) und Matthias Stegmeir (9.) bereits „vorgefühlt“ hatten, wandelte der SCR anschließend seine Überlegenheit auch in Tore um. Viktor Hoffmann mit einem direkt verwandelten Freistoß (20./hierbei machte SVW-Keeper Dominik Neff keine gute Figur) und Hutter per Kopf (31.) schossen eine zu diesem Zeitpunkt hochverdiente 2:0-Führung heraus, mit der die Einheimischen sogar noch gut bedient waren. Kurzum: Der letztjährige A-Klassen-Meister hatte die Partie und den Gegner fest im Griff.

SV Wagenhofen dreht die Partie innerhalb von acht Minuten

„Wir haben es bis dahin wirklich gut gemacht, auch wenn wir sogar noch deutlicher hätten führen müssen“, resümierte Palfy, der anschließend bis zum Pausenpfiff jedoch mit ansehen musste, wie seine Truppe – warum auch immer – regelrecht in sich zusammenbrach. Innerhalb von acht (!) Minuten machten die bis dahin in diesem Derby überhaupt noch nicht angekommenen Wagenhofener aus einem Zwei-Tore-Rückstand eine 3:2-Führung. Hatte SCR-Schlussmann Manuel Berger beim 1:2-Anschlusstreffer von Serge Yohoua (35.) noch etwas Schützenhilfe gegeben, war er beim Doppelpack von Lukasz Bar (40./43.) chancenlos. „Wir haben die erste halbe Stunde Chancen komplett verschlafen. Wahrscheinlich war bei einigen Jungs auch etwas Nervosität dabei“, meinte SVW-Spielertrainer Ludgero Santos. „Glücklicherweise haben wir dann noch vor der Pause die richtigen Antworten gefunden und uns in dieses Derby zurückgekämpft.“

Verschossener Elfmeter als "Knackpunkt"

Der „Knackpunkt“ (Santos) in diesem auch weiterhin spannenden Match folgte schließlich in der 54. Minute: Nach einem klaren Foul von Sebastian Müller an Nils Lahn zeigte Referee Deak sofort auf den Punkt. Doch Lahn selbst – eigentlich ein sicherer Elfmeter-Schütze – scheiterte mit seinem Versuch an Wagenhofens Goalie Dominik Neff! Als die Hausherren schließlich in der 70. Minute einen astreinen Konter durch Sebastian Neff mit dem 4:2 abschlossen, war diese Begegnung endgültig entschieden.

„Mir hat heute bei einigen Akteuren der Wille, dieses Derby unbedingt gewinnen zu wollen, gefehlt. Zudem waren einige Leistungsträger so gut wie nicht anwesend. Darüber werden wir definitiv reden müssen“, meinte ein sichtlich enttäuschter Ralf Palfy.

SV Wagenhofen: D. Neff, Müller, Imrich, Ljuca, Bar, Schweizer, Yohoua, S. Neff, Afsar, Santos, Frenzel (Tajik, D. Ajeti, Bakiu, Fuhrmann, Strauß).

SC Rohrenfels: M. Berger, M. Stegmeir, T. Berger, Hoffmann, Braun, Hutter, Beck, Lahn, Aksentic, Weiß, Brandner (Schlamp, Kempfle, A. Fröhlich, Schoder, Mayr).