NR-Doppelpass

vor 35 Min.

Nils Lahn: „Für beide Mannschaften geht es um sehr viel“

Plus Nils Lahn, Spielertrainer des SC Rohrenfels, spricht vor dem Gemeindederby gegen Wagenhofen über das erste Aufeinandertreffen, den Rücktritt seines „Chefs“ Ralf Palfy und seine neue Aufgabe

Von Dirk Sing

Herr Lahn, welche Erinnerungen haben Sie noch an das Hinspiel am 14. August in Wagenhofen, das bekanntlich mit 2:4 verloren ging?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen