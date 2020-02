vor 53 Min.

Nachwuchs hält die BSV-Fahne hoch

Lediglich die erste Neuburger Jungen-Mannschaft holt in Gaimersheim ein Remis. Während die Damen in Landshut chancenlos sind, unterliegen die Herren 1 knapp

Von Michael Jungwirth

Sowohl für die erste Tischtennis-Herren- als auch -Damen-Mannschaft des BSV Neuburg gab es nichts zu holen. Die Jungen ergatterten zumindest ein Remis.

lBezirksliga, Jungen: TSV Gaimersheim II – BSV Neuburg 7:7: Im ersten Spiel der Rückrunde hatte es der BSV mit dem Tabellenzweiten TSV Gaimersheim zu tun. Im Doppel siegten Dobraj/Rein klar mit 3:0, während sich Bauer/Fuchs als neu formiertes Duo noch nicht zurechtfanden und mit 1:3 verloren. Das an diesem Tag souverän aufspielende Spitzen-Paarkreuz Labeat Dobraj und Moritz Rein holte beide Punkte für den BSV Neuburg. Im hinteren Paarkreuz hatten es Noah Fuchs und Alexander Bauer mit durchaus schlagbaren Gegnern zu tun. Nach einem 0:2-Rückstand gelang es Fuchs, zwischenzeitlich auszugleichen. Doch im fünften Satz musste er sich etwas unglücklich geschlagen geben. Bauer wollte diesmal einfach nichts gelingen und er verlor deutlich mit 0:3. Wie die ersten vier Einzel-Begegnungen zogen sich auch die weiteren Partien durch. Während das vordere Paarkreuz klar punktete, lief im hinteren Paarkreuz nichts nach Wunsch. So sammelten beide Teams ihre Punkte und man trennte sich am Ende mit einem Unentschieden.

lBezirksklasse B, Jungen: BSV Neuburg II – SV Eitensheim 2:8: Es lief nicht gut für Justin Wittkopf, Niclas Bleech, Hagen Paul-Gottschalk und Lukas Stenger beim Heimspiel gegen Eitensheim. Beide Doppel und auch die ersten drei Einzel gingen verloren. Erst Stenger gelang es nach 0:2-Satzrückstand, den ersten Zähler für Neuburg zu holen. Die nächsten drei Partien gingen aber wieder an die Gäste. Mit seinem zweiten Einzelsieg des Tages ließ Stenger die Niederlage der zweiten Jungen-Mannschaft nicht ganz so hoch ausfallen.

lBezirksklasse A, Herren: TSV Gaimersheim II – BSV Neuburg 9:7: Einen schlechten Start in die Partie erwischten Markus Niederhofer, Michael Jungwirth, Robert Winkler, Rainer Hettmer, Franz Mittl und Arthur Ruck, die verletzungsbedingt auf ihre Nummer eins, Peter Wahlich, verzichten mussten. Nach den Doppeln lag die „Erste“ bereits hinten. Auch die ersten drei Einzel gingen – wenn auch allesamt in fünf Sätzen – an die Gastgeber. Siege von Mittl und Winkler hielten die Neuburger aber im Match. Nach der Hälfte stand es 6:3. Niederhofer verkürzte auf 4:6, während Jungwirth verlor. Drei Siege in Folge durch Winkler, Hettmer und Mittl brachten der Ersten den 7:7-Ausgleich. Das letzte Einzel und Schlussdoppel brachten somit die Entscheidung. Nicht nur Ruck verlor, auch das Einser-Doppel der Hausherren war zu stark.

lBezirksklasse B, Herren: BSV Neuburg II – SV Lippertshofen 2:9: Eine weitere Niederlage kassierten Antje Rödel, Andrea Bogenberger, Arthur Ruck, Manuel Knörzer, Wilfried Donnabauer und Herbert Spielvogel. Nach drei verlorenen Doppeln ging es in die Einzel. Auch hier lief es zunächst gar nicht gut. Vier Niederlagen in Folge brachten einen 0:7-Rückstand. Siege von Donnabauer und Rödel, die erneut einen Spitzenspieler der Liga bezwangen, waren aber die einzigen Zähler für die „Zweite“. Der Abstieg aus der Bezirksklasse B wird damit wohl kaum noch abzuwenden sein.

lBezirksoberliga, Damen: TG Landshut 1861 – BSV Neuburg 8:3: Einen weiten Anfahrtsweg hatten Andrea Bogenberger, Sonja Auer-Strobel, Gabi Kipfelsberger und Jutta Lautenbach hinter sich. Nach Punkteteilung in den Doppeln und im vorderen Paarkreuz (Bogenberger holte einen Zähler) folgte eine lange Durststrecke für die Neuburger Damen. Bis zum Stand von 7:2 konnten die Gäste kein Spiel mehr gewinnen. Lautenbach verkürzte danach zwar nochmals. Mit der nächsten Niederlage war die Partie dann aber auch schon vorzeitig beendet.

