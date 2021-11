Tolle Leistung nicht belohnt

TSV Rain ärgert den Mitfavoriten SpVgg Bayreuth lange Zeit. Erst in der 81. Minute fällt das Tor des Tages

All zu groß waren die Erwartungen des TSV Rain vor dem Gastspiel beim – mit dem Spitzenreiter FC Bayern München II punktgleichen – Tabellenzweiten SpVgg Bayreuth nicht. Die Favoritenrolle gebührte eindeutig den oberfränkischen Platzherren. Wie sich dann die Rainer aber aus der Affäre zogen, hatte Niveau und verdiente großes Lob. Letztlich konnten die Schützlinge von Trainer Christian Krzyzanowski die Begegnung ausgeglichen gestalten, vergaßen dabei allerdings wieder einmal, sich für ihre couragierte Topleistung zu belohnen. Das Tor des Tages erzielte Bayreuths Markus Ziereis in der 81. Minute.

Gegenüber der vorangegangenen Partie beim TSV 1860 Rosenheim änderte Krzyzanowski sein Team auf zwei Positionen. Für Laurin Bischofberger, dem nach seinen vielen Einsatzzeiten in der letzten Zeit eine Pause gegönnt wurde, kam Rene Schröder ins Mittelfeld. Zudem ersetzte der zuletzt absente Nicola Della Schiava auf der Position des rechten Außenverteidigers den erkrankten Sascha Wenninger.

Rain kam gleich gut ins Spiel und bot dem Tabellenzweiten jederzeit Paroli. Zunächst spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab. Keiner der Kontrahenten konnte entscheidende Vorteile für sich erspielen. Die bis dato beste Gelegenheit für den TSV Rain hatte Freistoßspezialist Arif Ekin in der 28. Minute. Seinen wuchtigen Standard lenkte SpVgg-Torhüter Sebastian Kolbe gerade noch über das Gehäuse. Auf der Gegenseite hatte Alexander Nollenberger die beste Chance. Sein Schuss ging aber drüber (32.).

Beide Trainer nahmen in der Halbzeitpause keine Änderungen in ihrer jeweiligen Formation vor. Wohl auch ein Indiz, dass die Übungsleiter zufrieden waren. Beim TSV Rain sollte auch nach dem Seitenwechsel die geordnete und gut harmonierende Defensive die Basis für einen Punktgewinn sein. In der 63. Minute deutete Ziereis seine Torgefährlichkeit erstmals an. Die Direktabnahme ging jedoch knapp vorbei. Vier Zeigerumdrehungen später folgte ein Schockmoment: Ohne Fremdeinwirkung sackte SpVgg-Kapitän Benedikt Kirsch zusammen. Kirsch wurde sofort heruntergenommen und in ein Krankenhaus verbracht. Laut Aussage der Bayreuther geht es ihm mittlerweile aber wieder besser.

Kurz danach bot sich dem inzwischen eingewechselten Rainer Torjäger Jonas Greppmeir die riesige Chance zur Führung. Der Kopfball des bislang erfolgreichsten Rainers verfehlte jedoch sein Ziel. Die Zeit verstrich und die 666 Zuschauer rechneten schon mit einer Nullnummer, als es doch noch im Tor einschlug. Aus dem Nichts erzielte Ziereis per Kopf den fast schon nicht mehr erwarteten 1:0-Siegtreffer. Rain gab sich aber nicht geschlagen und hatte in der Nachspielzeit durch Abdel Abou-Khalil sogar noch den Ausgleich auf dem Fuß. Es sollte aber an diesem Tage offensichtlich nicht sein.