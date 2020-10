vor 50 Min.

SV Karlshuld: Späte Erlösung durch den Spielertrainer

Der SV Karlshuld feiert gegen den FC Hitzhofen den ersten Erfolg nach dem Re-Start. Nico Ziegler gelingt dabei nicht nur ein „Dreierpack“, sondern auch der 3:2-Siegtreffer in der 94. Minute.

Von Roland Geier

Zum ersten Mal nach dem Re-Start konnte der SV Karlshuld einen Sieg feiern. In einen dramatischen Match schlugen die Grünhemden im Ligapokal den FC Hitzhofen/Oberzell mit 3:2. Beinahe wäre dies aber schiefgegangen, denn der SVK betrieb regelrecht Chancen-Wucher. Überragender Akteur auf dem Rasen war Nico Ziegler. Der Spielercoach der Mösler führte mit einem Hattrick seine Truppe zum ersten Erfolg.

Die junge Karlshulder Mannschaft konnte kämpferisch und auch (teilweise) spielerisch voll überzeugen. Zudem hatte sie mit Marco Haunschild einen überragenden Keeper zwischen den Pfosten stehen. In der kampfbetonten Partie zeigte der SV Karlshuld vom Anpfiff weg, dass man die Partie gewinnen wollte. Nachdem Ziegler (9.) Tobias Walter (12.), Hannes Knöferl (21.) und Sali Moustafa Ömer (35.), der allein auf den gegnerischen Kasten zulief, dann aber der Mut verließ, beste Möglichkeiten zur Führung vergaben, kamen die Gäste durch einen zweifelhaften Strafstoß, den Alexander Thielmann humorlos verwandelte, zum 0:1 (36.). In einen offenen Schlagabtausch vergab Walter (44.) in aussichtsreicher Position den Ausgleich.

Die zweite Hälfte verlief dann überaus turbulent. Nach einem Eckball reagierte Ziegler im Strafraum-Getümmel am schnellsten und drückte die Kugel zum 1:1-Ausgleich über die Linie (47.). Beide Teams agierten nun mit offenem Visier, wobei die Hausherren gefährlicher blieben. So war es erneut der Karlshulder Spielertrainer, der sich energisch durchsetzte und das Spielgerät am Gästekeeper vorbei zur 2:1-Führung ins Netz spitzelte (73.).

Im Anschluss versäumten es die Mösler, den Sack endgültig zuzumachen. Die sollte sich in der Nachspielzeit rächen, als Philipp Hallmen nach einem Freistoß ein Eigentor zum 2:2-Ausgleich fabrizierte. Doch damit nicht genug: Mit seinem dritten Streich gelang Ziegler (90.+4) der 3:2-Siegtreffer.

