vor 3 Min.

SV Karlshuld möchte „gieriger werden“

Plus Mösler treffen am Sonntag auf den FC Hitzhofen.

Von Roland Geier

Die Lage des SV Karlshuld in der Kreisliga Donau/Isar ist zwar in Sachen Klassenerhalt bedrohlich, aber nicht hoffnungslos. Mit bislang 15 absolvierten Partien haben die Grünhemden die wenigsten in der Liga bestritten und auch leistungsmäßig noch viel Luft nach oben.

Trotz der immer wieder erzwungenen Zwangspausen sieht das Trainerduo Nico Ziegler und Claudio Maritato seine Truppe auf einem guten Weg. Im Ligapokal-Spiel am Mittwoch gegen den FC Gerolfing zeigte sie trotz der 0:3-Niederlage eine couragierte Leistung. Am Sonntag (15 Uhr) erwarten die Grünhemden nun im zweiten Ligapokal-Match den FC Hitzhofen- Oberzell. Die Gäste stehen im Punktspiel-Betrieb auf Rang neun, haben jedoch ebenfalls mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Zwei Remis und drei Niederlagen stehen nach dem Re-Start zu Buche. Zuletzt setzte es für die Truppe von Trainer Michael Olah beim Spitzenreiter SV Kasing eine 3:5-Pleite.

„Wir müssen einfach gieriger werden und uns beim Torabschluss verbessern. Außerdem müssen wir aggressiver bei der Balleroberung agieren und im Abwehrverband kompromissloser den Gegner attackieren“, fordert Maritato. Auch wenn die Mösler derzeit personell nicht auf Rosen gebettet sind, sehen die beiden SVK-Coaches ihr Team nicht chancenlos.

Themen folgen