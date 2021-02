vor 18 Min.

SV Weichering: „Trainer, ich habe einen dicken Fisch an der Angel“

Plus Coach Peter Leimser und Kapitän Sebastian Huber verraten elf „Geheimnisse“ des A-Klassisten SV Weichering. Bei welchem Kicker das Gebälk noch zwei Tage danach wackelt und wer für die richtige „Mucke“ in der Kabine zuständig ist.

Von Dirk Sing

Sage und schreibe 27 Punkte umfasst der Strafenkatalog beim Fußball-A-Klassisten SV Weichering. Für welche „Vergehen“ gezahlt werden muss, welche kuriose Ausrede es für einen verspäteten Trainingsbesuch gab und wer die „guten Seelen“ des Klubs sind, verraten Cheftrainer Peter Leimser und Kapitän Sebastian Huber in der „NR-Elferkette“.

Bestes Spiel in dieser Saison

Leimser: „Trotz Niederlage war es das 5:6 gegen die mit Landesliga-Spielern gespickte zweite Mannschaft des VfR Neuburg. In der ersten Hälfte haben wir unseren Gegner regelrecht an die Wand gespielt und mit 4:1 geführt. Auch bis zur 82. Minute lagen wir noch mit 5:3 in Front, ehe das Unheil seinen Lauf nahm. Der Unparteiische hat sage und schreibe 15 Minuten nachspielen lassen, sodass der VfR in der 95. und 103. Minute erst zum Ausgleich und dann noch zum Siegtreffer gekommen ist. Eine solche Partie vergisst man einfach nicht.“

Schlechtestes Spiel in dieser Saison

Leimser: „Das haben wir daheim gegen den Aufstiegsaspiranten aus Waidhofen abgeliefert. Zur Pause stand es noch 0:0, wobei wir sogar das klar tonangebende Team waren. Nach dem Wiederbeginn sind dann allerdings sämtliche Dämme gebrochen und wir mussten eine bittere 0:4-Schlappe hinnehmen. Den Leistungsabfall kann ich mir bis heute nicht erklären.“

Strafenkatalog

Leimser: „Unser Strafenkatalog beinhaltet 27 Punkte. Wenn man beispielsweise in der Kabine furzt, kostet das zwei Euro – ebenso wie das Duschen ohne Badelatschen. Bei einem verschossenen Elfmeter ist man mit fünf Maß Goaß dabei. Ansonsten zahlt man sowohl im Training als auch Spiel für einen Beinschuss, der bei uns „Hossa“ heißt, 50 Cent. Unsere Neuzugänge müssen darüber hinaus einen Einstand in Höhe von 50 Euro in die Mannschaftskasse einzahlen.“

Zahlmeister

Leimser: „Andreas Krammer liegt in dieser Rubrik ganz vorne. Er hat schon die eine oder andere Gelbe Karte gesehen, da er mit dem Schiedsrichter oder seinem Gegenspieler nicht einer Meinung war. Im Laufe der Zeit summiert sich das dann ganz ordentlich.“

Verrückteste Ausrede beziehungsweise das größte Missgeschick

Leimser: „Mein absolutes Highlight in Sachen Ausrede war, als ich vor einem Training von einem Spieler einen Anruf bekommen habe. Dabei hat er mir wortwörtlich gesagt: ’Coach, ich bin gerade am Weicheringer Weiher und habe einen dicken Fisch an der Angel. Deshalb komme ich etwas später ins Training.’ Auch wenn man sich bei so etwas als Trainer im Zaum halten muss, konnte ich mich nicht mehr bremsen und musste laut lachen. Das bislang größte Missgeschick ist mir hingegen selbst passiert. Im Heimspiel gegen Brunnen hat mir einer unserer Spieler beim Klärungsversuch den Ball derart an den Kopf geschossen, dass meine Brille in alle Einzelteile zerbrochen ist und ich eine leichte Gehirnerschütterung hatte. So etwas kann wirklich nur mir passieren (lacht).“

Kabinen-DJ

Leimser: „Um die Musik in der Kabine kümmert sich unser Kapitän Sebastian Huber. Er hat eigentlich einen recht guten Mix drauf – wobei die Lautstärke das Wichtigste ist! Immer trifft er dabei den Geschmack der Mitspieler allerdings nicht. Aber davon lässt er sich nicht beirren.“

Besondere Rituale

Leimser: „Mein Sohn Sebastian hat bereits seit Jahren ein ganz besonderes Ritual: Vor jedem Spiel geht er mindestens dreimal auf den Topf (lacht). Bei mir persönlich geht es in eine ähnliche Richtung. Was die Taktik und Aufstellung vor jeder Begegnung betrifft, hängt bei mir vom Bauchgefühl beziehungsweise mit welchem Bein ich in der Früh aufstehe ab (lacht).“

Dribbelkönig

Leimser: „An dieser Stelle kann man gleich drei Akteure nennen. Flamur Ajeti zählt auf den ersten Metern sicherlich zu den schnellsten und zudem technisch beschlagensten Spielern in der A-Klasse. Andreas Krammer verfügt ebenfalls über einen tollen Antritt, dribbelt sich dann aber oftmals selbst einen Knoten in die Füße. Nicht zu vergessen natürlich auch unsere ’Legende’ Jimmy Halili, der seit vielen Jahren mit seinen guten technischen Fähigkeiten besticht.“

Scharfschütze

Leimser: „In diese Kategorie zählen zweifelsohne Max Wäcker als Rechtsfuß und Maik Glasnek als Linksfuß. Beide sind Meister des ruhenden Balles und haben bereits das eine oder andere Freistoßtor erzielt. Den mit Abstand härtesten Schuss im Team hat ohne Zweifel unser ’italienischer Hengst’ Gianni Roesges. Gerade im Training hat das Gebälk nach seinen Schüssen oftmals noch zwei Tage lang gewackelt.“

Gute Seele

Leimser: „Diese Beschreibung passt auf meine beiden Betreuer Claudia und Dieter Kreller ebenso perfekt wie auf Andi Krammer. Dieses Trio ist nahezu bei jedem Spiel anwesend und kümmert sich liebevoll um die Truppe – wobei der Dieter noch die Zusatzaufgabe hat, den Trainer hin und wieder zu bändigen (lacht).“

Saisonziel

Leimser: „Sowohl der Auf- als auch Abstieg ist für uns ja in weite Ferne gerückt. Unser Ziel ist daher ein einstelliger Tabellenplatz sowie im Ligapokal – sofern dieser stattfindet – eine Runde weiterzukommen. Spielerisch betrachtet, wollen wir die Anzahl der unnötigen Gegentore minimieren und uns im Hinblick auf die neue Saison entsprechend weiterentwickeln.“

