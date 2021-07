Schüler mit Eifer, Ehrgeiz und viel Spaß beim Golfen!

Plus Golfen ist nur ein „Rentnersport“? Dieses oftmals verbreitete Vorurteil räumten 17 Zehntklässler des Neuburger Descartes-Gymnasiums bei ihrem Sporttag im Wittelsbacher Golfclub aus.

„Golf ist nur etwas für Rentner“. „Es kann doch nicht so schwierig sein, diesen Ball zu treffen“. „Golf ist doch gar kein Sport“.