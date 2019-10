vor 11 Min.

Staudheim besiegt Unterstall II

Winterlust gewinnt in der Oberbayernliga mit 3:2. Der zweite Gegner Pobenhausen erweist sich als zu stark

Von Franz Lindel

Die Winterlust-Schützen Staudheim waren in der Oberbayernliga Süd in Pobenhausen zu Gast. Gegner waren der Gastgeber und die zweite Mannschaft von Eichenlaub Unterstall. Staudheim musste dabei auf Stefan Lindel verzichten.

Zunächst ging es gegen Unterstall. An Position fünf unterlag Robert Lehmeier gegen Willi Heckl mit 371:377. Simone Haschner besiegte Elisa Hörmann mit 380:353. Jürgen Herde trat an Position drei gegen Katharina Beil an. In der ersten Serie waren beide gleich auf. Ab der zweiten zog die Unterstallerin davon und hatte am Ende mit 382:377 die Nase vorn. Auf Platz eins legte Sandra Specht mit 100-99-99-99 ein nahezu perfektes Gesamtergebnis von 397 Ringen auf und gewann gegen Laura-Maria Ammler, die 390 Ringe schoss. Nun musste die Partie an Position zwei entschieden werden. Jessica Preckel setzte sich mit einer starken letzten Serie gegen Christina Ammler durch.

Pobenhausen stellte einen Gaurekord von 1940 Ringen auf Sandra Specht holte an Position eins mit 386:385 Ringen den Ehrenpunkt. Jessica Preckel (384:392), Jürgen Herde (380:392) Simone Haschner (380:388) und Christian Karmann (366:383 Ringen) mussten sich jeweils geschlagen geben.

1. Gundesldorf 15:5, 8:0

2. Pobenhausen 13:7, 6:2

3. Winterlust Staudheim 12:8, 6:2

4. Gemütl. Olching 10:10, 4:4

5. Prem 10:10, 4:4

6. Eichenlaub Unterstall II 9:11. 2:6

7. Alberzell 6:14, 2:6

8. Donauperle Bergheim 5:15, 0:8

