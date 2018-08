vor 54 Min.

TSG II und VfR II im Torrausch Lokalsport

B-Klasse Neuburg: Favoriten feiern deutliche Siege

Nichts zu holen gab es in der B-Klasse Neuburg für den SV Ludwigsmoos bei der zweiten Garde des VfR Neuburg. Die Hausherren feierten am Ende ein deutliches 9:1-Schützenfest. Den ersten Saisonsieg unter Dach und Fach brachte indes der SV Bertoldsheim mit dem 2:1-Erfolg gegen den SC Feldkirchen. Ebenfalls ein „Feuerwerk“ brannte die TSG Untermaxfeld II beim 9:0-Sieg gegen die SG Rohrenfels-Wagenhofen ab. Erfolgreich war auch Joshofen-Bergheim II.

VfR Neuburg II – Ludwigs. 9:1

Böse unter die Räder kam der SV Ludwigsmoos beim zweiten Anzug des VfR Neuburg. Bereits zur Pause führte die Landesliga-Reserve in dieser einseitigen Partie mit 6:0. Nach Wiederbeginn schalteten die Lilaweißen dann einen Gang zurück, ohne jedoch die Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. So gelang in den Gästen durch Steven Seefeldt immerhin noch der Ehrentreffer in der 83. Minute. Überragender Akteur aufseiten des VfR war Robert Zisler, der gleich fünf Tore erzielte (26./35./38./68./78.). Zudem trafen Kadir Aktas (36.), Niklas Precht (59.), Rafet Gashi (19.) und Flamur Kadrija (33.) ins Schwarze. (nr)

Bertoldsheim – Feldkirchen 2:1

Den ersten Heimsieg in dieser Saison feierte der SVB in einer kampfbetonten und guten Partie gegen den SC Feldkirchen. In den ersten 25 Minuten beherrschte die Heimelf Ball und Gegner. Einen Freistoß von Lukasz Kacprzak unterschätze die gegnerische Abwehr. Fabian Rothmann umkurvte den Gästetorhüter und schob zur verdienten Führung ein. Nach der Trinkpause verlor der SVB aus unerklärlichen Gründen den Faden und der SC Feldkirchen drückte auf den Ausgleich. In der 39. Minute war es dann soweit: Nach einem Abwehrfehler von Kacprzak erzielte Safiullah Nazari den fälligen Ausgleich.

In der zweiten Hälfte mussten beide Mannschaften den hohen Temperaturen Tribut zahlen. Die starken Offensivkräfte aus Feldkirchen konnten ihre optische Überlegenheit nicht nutzen. Die SVB-Abwehr um Organisator Andreas Müller ließ keine nennenswerte Chance zu. Die Heimelf blieb durch Konter stets gefährlich. Eine gute Hereingabe von Jakob Meyer vergab der stark aufspielende Philipp Meyer überhastet aus acht Meter, als er nur die Latte traf. Einen weiteren Freistoß nutzte wiederum Fabian Rothmann zum 2:1. Danach drängte der SC Feldkirchen auf den Ausgleich. Außer der Chance von Safiullah Nazari, die Kirmse stark parierte, konnte die Gäste-Elf keine nennenswerten Möglichkeiten mehr verzeichnen. Letztlich blieb es beim verdienten SVB-Heimsieg. (svb)

Themen Folgen