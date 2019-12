vor 60 Min.

TSV Neuburg kann sich nicht durchsetzen

Die personell gebeutelten Herren verlieren in der Bezirksklasse gegen den TSV Gaimersheim mit 21:27. Während die männliche B-Jugend die Tabellenspitze verteidigt, gelingt der weiblichen C-Jugend eine besondere Premiere

Die Handball-Herren des TSV Neuburg mussten sich ersatzgeschwächt geschlagen geben. Siege gelangen hingegen der männlichen B- und der weiblichen C-Jugend. Außerdem wurde in Neuburg ein E-Jugend-Turnier ausgetragen.

Bereits vor dem Spiel trudelten bei Trainer Christian Wuka zahlreiche Hiobsbotschaften ein. Die beiden Außen Björn Glasenapp und Julian Hunner waren erkrankt, Mitte-Spieler Konrad Lindel kurzfristig privat verhindert. Christian Wuka selbst zog sich beim Aufwärmen einen Muskelfaserriss in der Schulter zu. So war es also an den verbliebenen Spielern, die Kohlen gegen Gaimersheim aus dem Feuer zu holen. Und am Anfang sah es auch sehr gut aus. Aus einer starken Defensive heraus zwang man die Gäste immer wieder zu Fehlern, von denen man im Angriff dann profitierte. Nach 20 Minuten hatten sich die Neuburger einen 9:6-Vorsprung herausgespielt. Doch machte sich nun die dünne Auswechselbank bemerkbar. Bis zur Pause drehten die Gaimersheimer das Spiel (10:13).

Die Hausherren waren in der zweiten Hälfte sichtlich bemüht, wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen zu bekommen, aber die Wurfquote war einfach zu schwach. Nach 40 Minuten (14:20) war die Vorentscheidung gefallen. Zwischenzeitlich lag der TSV gar mit neun Toren zurück (15:24). Jedoch biss nun jeder Einzelne noch einmal die Zähne zusammen, um zumindest die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten. Berücksichtigt man den aktuellen personellen Aderlass, ist der Endstand von 21:27 nicht mal als schlecht zu bewerten. In drei Wochen müssen die TSV’ler beim Tabellenzweiten in Mainburg antreten.

TSV Neuburg Andreas Mendel, Johannes Bauer (beide TW), Gergely Szabo (2), Julian Ball (2/1), Simon Schramm, Nino Koch (2), Max Habermeyer (2), Simon Klöck (7), Bernhard Heckl (4/1), Christian Wuka.

Bei den Neuburgern waren alle Spieler an Bord und somit sollte es gegen den Tabellenletzten eine klare Sache werden. Die Hausherren agierten konzentriert und konnten sich auf eine starke Abwehr verlassen. Immer wieder gelangen Ballgewinne oder man zwang die Gäste zu überhasteten Torwürfen. Im Angriff agierte der TSV variabel, spielte verschiedene Spielzüge druckvoll zu Ende und kam somit immer wieder zu sehenswerten und gut herausgespielten Toren. So stand es zur Halbzeit 13:3 für die TSVler. Nach dem Seitenwechsel forcierten die Hausherren das Tempo und es gelangen einige Schnellangriffe. Bis zur 44. Spielminute führte man mit 22:7. Am Ende ließ dann die Konzentration aufgrund der hohen Führung etwas nach und die Gäste betrieben etwas Ergebniskorrektur. Mit diesem Kantersieg krönten die Neuburger die beste Hinrunde seit Bestehen der Mannschaft und überwintern verdient mit 18:2 Punkten an der Tabellenspitze vor Dachau und Schrobenhausen.

TSV Neuburg N. Steinwender (TW), A. Hiebl (1), E. Rogler (4), L. Waschkut, J. Koch (5), K. Holland (4), F. Holland (6), T. Kirchhofer, J. Braun (1), N. Martin (3), B. Hackbarth (3).

Endlich hat es aus Sicht des TSV Neuburg geklappt. Mit einem 19:13-Sieg gegen die MBB SG Manching fuhr die weibliche C-Jugend ihre ersten Punkte ein. Gegen die ersatzgeschwächten Gegnerinnen bestimmten die TSV´lerinnen von Anfang an das Geschehen. Nachdem Luisa Bussas zunächst vom Kreis erfolgreich abschloss, war es vor allem Theresa Seyßler, die sich ein ums andere Mal durchsetzen und erfolgreich abschließen konnte. Die Abwehr um die wenig beschäftigte Miriam Rogler hatte zu dieser Zeit alles im Griff, erst in der 14. Minute konnten die Manchinger einen Siebenmeter verwandeln. Auch nach dem Wechsel blieb die Heimmannschaft am Drücker. Lilli Gehl und Henriette Seebach sorgten für einen weiterhin beruhigenden Vorsprung. Dass das 19:7 durch Anna Eser das letzte Neuburger Tor war, lag nur daran, dass in den letzten acht Minuten viele klare Torgelegenheiten vergeben wurden. Am Ende konnten sich die Mädchen von Trainer Udo Kotzur aber über zwei verdiente Punkte freuen.

TSV Neuburg Miriam Rogler, Malie Krebs, Henriette Seebach (2), Theresa Seyßler (7), Luisa Bussas (3), Eva Gipser (2), Lilli Gehl (3), Anna Eser (2), Anna Koch, Franziska Di Maria.

Erstmals seit einigen Jahren war der TSV Neuburg Ausrichter eines E-Jugend-Turniers. Reger Zulauf in den Trainingseinheiten hatte die Übungsleiter Sigi Graf, Celina Bihler und Bernhard Heckl veranlasst, die Jungen und Mädchen im Turnierbetrieb anzumelden. Und so konnten die TSV’ler eine gemischte Truppe aus F- und E-Jugendlichen in das letzte Vorrundenturnier schicken. Zwar gelang es nicht, ein Spiel zu gewinnen, doch waren alle mit viel Begeisterung und Spaß bei der Sache. Da sich das Trainerteam auch weiterhin über regen Zulauf freut, wurde nach dem Turnier beschlossen, für die Rückrunde zwei Mannschaften – eine F- und eine E-Jugend – in den Turnierbetrieb zu schicken. (nr)

