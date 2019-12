vor 18 Min.

TSV Neuburg lädt zum 45. Silvesterlauf

Wie man sich für die Traditionsveranstaltung anmelden kann und welche Strecke man zurücklegen muss. Zwei erfolgreiche Läufer feiern heuer ihren Abschied vom Laufsport – und können auf große Erfolge zurückblicken

Neuburg Er ist in Neuburg mittlerweile zur Tradition geworden und findet zum bereits 45. Mal statt: Der Silvesterlauf. Wie an jedem Jahresende ist die Leichtathletikabteilung des TSV Neuburg der Ausrichter. Damals haben Sportler der Jedermannabteilung diese Veranstaltung ins Leben gerufen, die heuer am Dienstag, 31. Dezember, stattfindet.

Start und Ziel befinden sich auf der Sportanlage im Englischen Garten. Beginn ist für die Bambini (Jahrgang 2012 und jünger) und für die Schüler und Schülerinnen U10 (Jahrgang 2010/2011) um 14 Uhr. Sie haben auf der TSV-Sportanlage 600 Meter zurückzulegen. Für alle Schüler und Schülerinnen U12, U14 und U16 (Jahrgang 2004 bis 2009) ertönt der Startschuss um 14.30 Uhr über eine Runde von 2,7 Kilometer im Englischen Garten.

Punkt 15 Uhr gehen dann alle Jugendlichen und Erwachsenen (Jahrgang 2003 und älter) über die Silvesterrunde von sechs Kilometern an den Start. Diese führt über den Donaudamm und die Altstadt zum Brandl. Von dort geht es über dem Nachtbergweg zurück zur TSV-Anlage. Für alle Teilnehmer wird eine Altersklassenwertung durchgeführt.

Bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr ging der Sieg bei den Herren an Pirmin Frey. Er absolviere die Strecke in einer Klassezeit von 18.57 Minuten. Bei den Frauen siegte zum vierten Mal in Folge Anabel Knoll (SC Delphin Ingolstadt) in 21.52 Minuten.

Zwei erfolgreiche Sportler werden beim Silvesterlauf ihren Abschied aus dem aktiven Laufsport feiern. Der 80-jährige Albert Walter begann nach langer Pause Ende der 90er Jahre wieder beim TSV Neuburg zu trainieren. So fleißig, dass er bis zu diesem Jahr je vier Mal Welt- und Europameister, 27 Mal deutscher und 18 Mal bayerischer Meister wurde. Dabei stellte er 20 deutsche und bayerische Rekorde auf der Tartanbahn, auf der Straße und in der Halle auf. Nicht weniger erfolgreich war die 65-jährige Gerlinde Kolesa, die 19 deutsche und 26 bayerische Meisterschaften erringen konnte. Bei den Europameisterschaften der Senioren in Venedig in diesem Jahr holte sie drei Titel. Beide Spitzenathleten feierten ihre größten Erfolge im Dress des MTV Ingolstadt. Ganz zurückziehen und die Laufschuhe an den Nagel hängen wollen sie doch noch nicht, denn dem Laufsport wollen sie weiter die Treue halten.

Die Wertung zum diesjährigen Neuburger Rundschau Laufcup 2019 wird für eine starke Beteiligung sorgen, zumal sozusagen im Endspurt nochmals Punkte vergeben werden. Also sollten die Teilnehmer den Laufpass mitnehmen! Sachpreise und Urkunden warten auf die Sieger jeder Wettkampfklasse. Die komplette Ausschreibung ist auf der Homepage des TSV Neuburg unter www.tsv1862-neuburg.de eingestellt.

Aufgrund der wieder hohen Teilnehmerzahl und der damit verbundenen umfangreichen Auswertung bittet der Veranstalter um Voranmeldung bis 29. Dezember. Diese können auf der Homepage des Zeitnehmers Zeitgemäß vorgenommen werden unter http://anmeldung.zeitgemaess.info/201912314. Informationen können nachgefragt werden bei Anton Lautner per E-Mail unter anton.lautner@web.de. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag möglich bis 30 Minuten vor dem Start.

Die Leichtathleten des TSV legen Wert darauf, dass am Lauf jeder Freizeitsportler teilnehmen kann und, dass man kein Profi sein muss. Spannend bleibt die Frage nach dem Wetter: Schnee wie 2014 oder griffiger Untergrund und schnelle Zeiten wie in den vorangegangen Jahren. (al)

Themen folgen