vor 22 Min.

Überzeugende Talente

Beim Wilhelm-Christ-Gedächtnisschwimmen des 1. SV Nördlingen glänzen die Jüngsten des TSV Neuburg mit 22 neuen Bestmarken und zwölf Podestplätzen.

Von Katharina Feyrer

Beim Einladungsschwimmen in Nördlingen haben sich die jungen Schwimmer des TSV Neuburg von ihrer besten Seite gezeigt. Die sieben Aktiven absolvierten 26 Einzelstarts und überzeugten im Nördlinger Schwimmbecken voll und ganz. So standen nach der zehnstündigen Veranstaltung 22 Bestmarken zu Buche. Am Ende des eintägigen Wettkampfs hatten die Neuburger fünf Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen gewonnen.

Als wahrer Goldhamster präsentierte sich Alexander Schulz (Jahrgang 2006). Bei seinen fünf Einzelstarts platzierte er sich viermal auf dem obersten Stockerl. Er ließ seinen Gegnern keinerlei Chance und sicherte sich Gold über 100m und 200m Freistil sowie 100m Brust und 50m Schmetterling.

Sein Teamkollege Ewald Bader (ebenfalls Jahrgang 2006) trat die Heimfahrt mit einem kompletten Medaillensatz an. Ähnlich wie Alexander Schulz räumte bei seinen vier Einzelstarts vier Medaillen ab. Zweimal erschwamm er sich Silber – über 50m Schmetterling und 100m Brust. Das Neuburger Siegerpodest komplettierte er mit Rang drei über 100m Freistil in einer neuen Bestzeit von 1:32,36 Minuten. Seine gute Form zeigte er auch mit Rang eins über 100m Lagen.

Auch die Jüngsten im Neuburger-Team – Isabella Rupaner, Laura Friedrich (beide Jahrgang 2009), Annika Brock, Paula Lindel (beide Jahrgang 2008) und Olivia Malkowksi (Jahrgang 2007) – zeigten großes Engagement und Können. Isabella Rupaner ließ ihr Können über 50m Freistil aufblitzen. In einer Zeit von 0:43,12 Minuten sicherte sie sich Rang zwei. Zudem holte sie überraschend Bronze über 50m Schmetterling und 100m Lagen. Olivia Malkowski gelang über 50m Freistil mit der schnellsten Zeit der TSV-lerinnen der Sprung auf Rang drei.

Die Neuburger Youngsters zauberten ihrem Trainer Manfred Schiele durch ihre vielen Bestzeiten ein Lächeln ins Gesicht. Und somit besteht bereits große Vorfreude auf den nächsten Wettkampf, bei dem die TSV-Schwimmer erneut ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Themen folgen