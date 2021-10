Veranstaltung

00:04 Uhr

Alois „Stutz“ Paulus stiftet Ehrenscheibe

Das Urgestein der FSG Neuburg hat mit dem Verein viel erlebt, war unter anderem 1988 bei einer Parade in New York. Der erste Eintrag geht an einen Bogenschützen

Von Anja Schmidt

Nachdem coronabedingt im vergangenen Jahr bei den Neuburger Feuerschützen kein Kirchweih-Essen stattfand, konnte heuer der erste Schützenmeister Peter Schmidt – zwar im kleineren Rahmen – endlich wieder dazu einladen. Diesmal gab es sogar noch eine Besonderheit: Neben dem traditionellen Kirchweih-Schießen mit dem Zimmerstutzen in Tracht und mit Hut, konnte heuer eine von Alois „Stutz“ Paulus gestiftete Ehrenscheibe ausgeschossen werden. Stutz Paulus, seit Jahrzehnten ein Urgestein der Kgl. priv. Feuerschützengesellschaft Neuburg an der Donau, wurde vergangenes Jahr zum Ehrenmitglied ernannt. Er war sehr lang ein rühriges Ausschussmitglied und prägte „seine“ Feuerschützen über viele Jahre mit. Nicht nur seine Schießerfolge, sondern sein umfangreiches Wissen und seine weitreichenden Verbindungen waren oft eine wertvolle Unterstützung. Stutz ist seit der Gründung der Böllergruppe in den 1980er Jahren mit dabei. Ohne ihn wäre unter anderem das Schloßfest für die FSG undenkbar. Er zeichnet sich dafür verantwortlich, dass der Standböller im Garten des Renaissance-Schlosses in Neuburg jeden Tag pünktlich das Schloßfest anschießt. Eines der größeren Erlebnisse mit Stutz für die Feuerschützen war der Besuch der Steubenparade 1988 in New York. Die FSG nahm im Namen des Freistaates Bayern unter dem damaligen Kultusministers Hans Zehetmair als historische Gruppe teil. Stutz Paulus böllerte somit auch in den Straßen New Yorks, und zwar in historischer Gewandung. Außerdem wurden die Schützinnen und Schützen der Stadt Neuburg zu einem Besuch ins Orange County von der Stadt Newburgh eingeladen. Stutz Paulus und die anderen Teilnehmer wurden zu Ehrenbürgern der Stadt Newburgh ernannt, weil diese US-amerikanische Stadt seinerzeit von Auswanderern aus Bayern gegründet wurde. Nun ist er auch noch Ehrenmitglied der Feuerschützen Neuburg und als Freude darüber stiftete er eine wunderschöne Ehrenscheibe, die zum Kirchweih-Essen mit einem historischen Karabiner ausgeschossen wurde. Diese Waffe wird im Stand normalerweise nicht geschossen, weshalb Chancengleichheit für alle Schützinnen und Schützen bestand. Gewonnen hat die Scheibe jedoch mit Hans Baumgartner ein Bogenschütze, der auf dieser Ehrenscheibe auch verewigt wird. Aber auch der Zimmerstutzen kam an diesem Abend nicht zu kurz. Das beste Blattl sicherte sich Oliver Grahl, gefolgt von Ina Durniok und Anja Schmidt. Zum Abschluss bedankte sich Peter Schmidt für einen besonderen Abend. Besonders bei Hilde Heiß und ihrer Familie, die die Schützinnen und Schützen mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnten. Ehrenscheibe Stutz Paulus 1. Hans Baumgartner 2. David Rebhan und Peter Schmidt 3. Hilde Heiß 4. Oliver Grahl 5. Frank Albert Kirchweihschießen Zimmerstutzen 1. Oliver Grahl 2. Ina Durniok 3. Anja Schmidt 4. Frank Albert 5. Peter Schmidt.

Themen folgen