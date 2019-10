20:03 Uhr

Viele Fragezeichen beim VfR Neuburg

Die Lilaweißen gehen mit personellen Problemen in das vorgezogene Spiel gegen den TSV Gilching. Dennoch soll nach drei erfolglosen Partien wieder ein Sieg gelingen.

Von Benjamin Sigmund

Drei Spiele wartet der VfR Neuburg in der Landesliga Südwest inzwischen auf einen Sieg. War das 1:1 beim 1. FC Sonthofen noch als Punktgewinn zu verbuchen, sind das 3:3 gegen den TSV Jetzendorf und das jüngste 2:3 beim TuS Geretsried unter den Ansprüchen der ambitionierten Lilaweißen.

„Keinen guten Tag“ habe sein Team bei der jüngsten Niederlage erwischt, blickt Trainer Christian Krzyzanowski zurück und spricht von der „schlechtesten Saisonleistung“. Zu hart ins Gericht gehen will der Trainer mit seinen Spielern dennoch nicht. Eine schwächere Partie sei nach zuvor erfolgreichen Wochen „menschlich“, außerdem stand ein Gegner auf dem Platz, der „ein richtig gutes Spiel“ gemacht habe. Letztlich war Geretsried zu stark für eine Neuburger Mannschaft, die nicht in voller Leistungsstärke auf dem Rasen stand. Neben Michael Denz und Sebastian Habermeyer fiel auch Matthias Riedelsheimer aus. „Ich will nicht jammern“, sagt Krzyzanowski zwar, „aber Fakt ist, dass uns damit Spieler mit zusammen knapp 300 Regionalligaspielen fehlen.“ Obendrein musste Fabian Heckel nach dem Aufwärmen passen, Ralf Schröder und Maximilian Eberwein verletzten sich während des Spiels. „Wir müssen diese Jungs gemeinsam ersetzen, was nicht so einfach gelingen kann“ , so Krzyzanowski.

VfR Neuburg: Die Null soll stehen

Kaum Besserung auf dem personellen Sektor ist für das Spiel am morgigen Donnerstag (15 Uhr) gegen den TSV Gilching in Sicht. Denz, Habermeyer und Riedelsheimer stehen ohnehin für längere Zeit nicht zur Verfügung, bei Heckel sind die Chancen auf einen Einsatz ebenso unwahrscheinlich. Ralf Schröder und Eberwein „versuchen alles“, um dabei sein zu können, so Krzyzanowski. Trotz des Lazaretts versucht der Übungsleiter, Zuversicht auszustrahlen: „Wir werden eine schlagkräftige Mannschaft auf den Platz bringen.“ Als primäres Ziel gibt er aus – welche Spieler auch immer auflaufen werden – „mal wieder zu Null zu spielen“. Zuletzt habe sich das Team „zu viele individuelle Fehler“ erlaubt, die es schnellstens abzustellen gelte.

Zum Duell gegen den TSV Giliching, der mit 17 Punkten Tabellen-14. ist, kommt es in der laufenden Saison bereits zum zweiten Mal (Das Hinspiel gewann der VfR mit 3:0). Auf Wunsch Gilchings wurde die Partie von Ende November auf den Tag der Deutschen Einheit vorverlegt. Obwohl der TSV einen Negativlauf hat und seit fünf Partien nicht mehr gewonnen hat (zuletzt wurde mit 0:5 in Sonthofen verloren), hat Krzyzanowski eine hohe Meinung vom Gegner. „Sie sind eine kompakt stehende Mannschaft mit guten Einzelspielern.“

Gelingt es den Lilaweißen nicht, mal wieder drei Punkte einzufahren, droht der derzeit sechs Punkte betragende Rückstand auf Tabellenführer FC Gundelfingen weiter anzuwachsen. Ein Fakt, der für Krzyzanowski eine untergeordnete Rolle spielt. „Wir setzen uns nicht unter Druck. Es sind in dieser Saison noch genügend Spiele zu absolvieren.“

