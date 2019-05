vor 50 Min.

Wagenhofen, wie es singt und feiert

Santos-Truppe macht mit einem 3:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SV Sinning die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg perfekt. Im Freudentaumel blickt der SVW-Spielertrainer bereits in Richtung Kreisklasse

Von Dirk Sing

Seit Sonntag, 16.44 Uhr, ist es amtlich: Der SV Wagenhofen wird in der Saison 2019/2020 in der Kreisklasse Neuburg spielen! Nach dem verdienten 3:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SV Sinning ist den Schützlingen von Spielertrainer Ludgero Santos die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg nicht mehr zu nehmen.

„Ich habe immer gewusst, dass wir die besten Einzelspieler und auch das beste Team in dieser Liga haben. Dass wir uns jetzt mit dem Aufstieg für die harte Arbeit in dieser Saison belohnt haben, ist einfach nur großartig“, freute sich Santos, der den Aufstieg am gestrigen Sonntag unbedingt perfekt machen wollte. „Bei uns in Portugal gibt es ein Sprichwort, das besagt: Was du heute erledigen kannst, erledige es und verschiebe es nicht auf morgen“, so der SVW-Coach und fügte hinzu: „Wir wollten möglichst auf keinen Fall zittern, zumal wir am kommenden Wochenende nach Waidhofen müssen, wo es in der Regel immer sehr schwer ist, zu bestehen. Daher wäre ich auch heute mit einem Unentschieden auf keinen Fall zufrieden gewesen.“

Dass sein Team den Aufstieg in die Kreisklasse tatsächlich schon gegen den SV Sinning eintüten wollte, wurde von Beginn an deutlich. Trotz des Fehlen von Offensiv-Kraft Sebastian Neff (doppelter Bänderriss) erspielten sich die Hausherren im ersten Abschnitt ein optisches Übergewicht und deutliches Chancenplus. Einziges Manko: Das Runde wollte bis zum Pausenpfiff von Schiedsrichter Georg Grammer einfach nicht ins Eckige. Vor allem Lukasz Bar hätte für eine beruhigende Führung sogar können, ja müssen. Doch sowohl sein Schuss aus acht Metern (16.) als auch Kopfball aus kurzer Distanz (41.) gingen über das SVS-Gehäuse. Und der SV Sinning? Offensiv fand die Sommer-Truppe im ersten Durchgang nahezu überhaupt nicht statt. Bis auf eine – allerdings gute – Möglichkeit von Willi Keller, die SVW-Keeper Dominik Neff reaktionsschnell zunichte machte (12.), sprang zunächst nicht heraus.

Warum der SV Wagenhofen in dieser Saison ganz oben im Klassement steht, wurde dann allerdings (auch) in der zweiten Hälfte deutlich. Gerade zu einem Zeitpunkt, als die Gäste besser in diese Partie fanden, schlugen die Einheimischen eiskalt zu. Eine Flanke von André Ruf fand über ein gegnerisches Abwehrbein Adrian Waserski, der den Ball aus acht Metern zwar nicht richtig traf, aber dennoch unhaltbar für Christoph Gastl im Sinninger Kasten versenkte (58.).

In der Folgezeit war den SVS-Kickern das Bemühen, dieser Begegnung noch eine Wende zu geben, zwar deutlich anzumerken. Es fehlte aber an der nötigen Durchschlagskraft, um die kompakte Hintermannschaft des Liga-Primus zu knacken. Vielmehr machten in der Schlussphase Flamur Ajeti (84.) und Lukasz Bar (90.) mit ihren Treffern zum 3:0 endgültig den Deckel drauf.

„Jetzt wird erst einmal ordentlich gefeiert. Das haben sich die Jungs redlich verdient“, so Santos, der jedoch im Freudentaumel bereits nach vorne blickt: „Die Kreisklasse ist schon nochmals eine andere Kategorie. Nachdem wir ja nur einen sehr kleinen Kader haben, benötigen wir sicherlich noch drei oder vier Verstärkungen.“

Im Kampf um Platz zwei hat nun der FC Illdorf wieder den Vorteil auf seiner Seite. Nach der Pleite in Wagenhofen hat der SV Sinning einen Zähler Rückstand auf den FCI.

Wagenhofen: D. Neff, F. Pallmann, Beck, Bar, Ajeti, Wawerski, Ruf, Afsar, Santos, Lupescu, Marciniak (Storchayenko, O. Pallmann, Depo).

Sinning: Chr. Gastl, Hummel, Huetter, Kölbl, Schinagl, Schimpl, Jackel, Gastl, Huber, Dotzauer, Keller (Rathke, Stachel, Reichherzer, Habermeier, Grauvogel, Frank, Sommer).

