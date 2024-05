Bertoldsheim

Aufstiegsfreude in Bertoldsheim

Jubel beim SV Bertoldsheim: Die Mannschaft feiert nach dem 1:0-Sieg gegen den VfR Neuburg II gemeinsam mit den Fans die Meisterschaft in der A-Klasse Neuburg. Nach neun Jahren kehrt der Verein damit in die Kreisklasse zurück. Foto: Benjamin Sigmund

Plus Der SVB steht nach dem 1:0-Sieg gegen den VfR Neuburg II als Meister der A-Klasse Neuburg fest und kehrt nach neun Jahren in die Kreisklasse zurück. Was die Spielertrainer Philipp Stadler und Martin Riedl zum Erfolg sagen.

Von Benjamin Sigmund

Dass der SV Bertoldsheim am Sonntag den Meistertitel in der A-Klasse Neuburg perfekt machen wird, hatte sich bereits frühzeitig abgezeichnet. Weil Verfolger BSV Neuburg gegen den SV Straß deutlich zurücklag, spielte der Ausgang der eigenen Partie gegen den VfR Neuburg II keine Rolle mehr.

Während am Spielfeldrand die Anhänger freudetrunken sangen und anfeuerten, mühte sich die Mannschaft auf dem Rasen gegen einen Gegner, der zwar ohne Auswechselspieler antrat, sich aber tapfer wehrte und gut verteidigte. Letztlich gewann der SVB durch einen Weitschusstreffer von Philipp Stadler in der 71. Minute, der das Prädikat Traumtor verdient, mit 1:0 und die große Aufstiegspartie konnte beginnen. „Den treffe ich so kein zweites Mal“, sagte Stadler später zu seinem Tor. „Es ist schöner, mit einem Sieg aufzusteigen als mit einem 0:0.“

