„Das ist schon eine echte Schallmauer“

Plus Fußball Patrick Krettek von der Schiedsrichtergruppe Neuburg hat mit seinen 28 Jahren bereits die „magische“ Grenze von 1000 Einsätzen überschritten. Bei welcher Partie er seine bislang beste Benotung bekam und wie sich der Job des Referees in den letzten Jahren verändert hat.

Herr Krettek, im Alter von 28 Jahren haben Sie bereits sagenhafte 1043 Einsätze als Schiedsrichter beziehungsweise Schiedsrichter-Assistent absolviert. Was bedeutetet Ihnen vor allem das Überschreiten der „magischen" 1000-Spiele-Marke?