5:3 gegen Bietigheim: Drei Punkte, aber eine große Sorge für den ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt gewinnt am Mittwoch gegen die Bietigheim Steelers auch die zweite Partie innerhalb von 24 Stunden mit 5:3. Aber Bangen um David Warsofsky.

Die Spielplanmacher der Deutschen Eishockey-Liga meinten es – mal abgesehen von der enormen Anzahl der Partien innerhalb eines kurzen Zeitraums – zum Ende der Punktrunde ganz offensichtlich gut mit dem ERC Ingolstadt. Unmittelbar nach dem 1:9-Debakel gegen RedBull München durften die Panther an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gegen die Bietigheim Steelers in der heimischen Saturn-Arena ran. Kurzum: Der Aufsteiger sollte – so zumindest die Ingolstädter Hoffnungen – als willkommener „Aufbaugegner“ nach der Schmach von München herhalten.

Ein Plan, den die Truppe von Cheftrainer Doug Shedden letztlich auch in die Tat umsetzte. Knapp 24 Stunden nach dem hart erkämpften 4:2-Erfolg im ersten Duell am Dienstag ließ der ERCI nun am Mittwochabend mit dem 5:3 (3:2, 1:1, 1:0) den zweiten Erfolg folgen und darf sich damit weiterhin Hoffnungen auf die direkte Play-off-Qualifikation machen. Voraussetzung dafür: Die Panther gewinnen auch ihre beiden verbleibenden Begegnungen gegen Schwenningen (Freitag) und in Köln (Sonntag), während gleichzeitig der aktuelle Tabellensechste aus Bremerhaven sein letztes Punktrunden-Match in Wolfsburg am Sonntag verliert.

Ingolstadts Justin Feser trifft nach 28 Sekunden

Hatten sich die Panther und Stellers im ersten Aufeinandertreffen noch einen größtenteils langatmigen Abnutzungskampf mit wenigen Höhepunkten auf dem Eis geliefert, war nun bei der Neuauflage vom Eröffnungsbully an regelrecht Feuer unterm Dach. So dauerte es ganze 28 Sekunden, ehe Justin Feser die Einheimischen, bei denen kurzfristig der erkrankte Verteidiger Mat Bodie ausfiel, in Führung brachte. Einem Schuss von Wayne Simpson gab der Angreifer die entscheidende Richtungsänderung – und schon war Bietigheims Goalie Sami Aittokallio zum ersten Mal geschlagen (1.). Doch die Gäste hatten bereits kurz darauf die richtige Antwort parat: In Überzahl traf DEL-Toptorjäger Riley Sheen überaus sehenswert zum 1:1-Ausgleich (5.).

Apropos Überzahl: Dass beide Teams im weiteren Verlauf des ersten Abschnitts kaum einmal mit fünf Feldspielern auf dem Eis standen, hatte einen „guten“ Grund. Die Scharmützel, Undiszipliniertheiten und Nicklichkeiten – auch abseits der Hartgummischeibe – nahmen mit zunehmender Spieldauer immer mehr zu, sodass zwischenzeitlich sogar jeweils drei Akteure jeder Mannschaft gleichzeitig auf der Strafbank saßen. Den zusätzlichen Platz auf der Eisfläche nutzten Brandon DeFazio (7.) und erneut Justin Feser (19./beide im Powerplay) für Ingolstadt sowie Bietigheims Guillaume Naud (17./Vier-gegen-Vier) zu weiteren Treffern.

Nachdem David Warsofsky mit dem dritten Überzahl-Tor der Panther zwischenzeitlich sogar auf 4:2 erhöht hatte, folgte in der 34. Minute der nächste (Verletzungs-)Schock: Warsofsky prallte auf Höhe der Mittellinie mit einem Gegenspieler zusammen, humpelte von der Teambank in die Kabine und kehrte bis zur Schlusssirene nicht mehr zurück. Fortan mussten die Oberbayern somit ohne ihre Import-Verteidiger Ben Marshall, Mat Bodie und eben Warsofsky agieren, was abermals Naud kurz vor der zweiten Pause zum 3:4 aus Steelers-Sicht nutzte (39.). So richtig in Gefahr geriet der Sieg der dezimierten Panther im Schlussabschnitt aber nicht mehr, zumal Youngster Davis Koch in der 46. Minute mit seinem vierten Saisontreffer zum 5:3 traf.

ERC Ingolstadt: Taylor – Hüttl, Quaas; Warsofsky, Wagner; Jobke, Gnyp, Hübner – Simpson, Feser, Bourque; Soramies, Pietta, Höfflin; Flaake, Aubry, DeFazio; Koch, McGauley, Henriquez-Morales. – Tore: 1:0 Feser (1.), 1:1 Sheen (5./PP), 2:1 DeFazio (7./PP), 2:2 Naud (17.), 3:2 Feser (19./PP), 4:2 Warsofsky (25./PP), 4:3 Naud (39.), 5:3 Koch (46.). – Zuschauer: 2969.