Eishockey

vor 18 Min.

ERC Ingolstadt: Leon Hüttl fordert Konstanz

Wieder gefordert: Leon Hüttl verlor mit dem ERC Ingolstadt am Mittwochabend bei den Adler Mannheim mit 3:4. Am Freitag gastieren die Panther in Wolfsburg.

Plus Nach der 3:4-Niederlage in Mannheim geht es für den ERC Ingolstadt am Freitag in Wolfsburg weiter. Was der Verteidiger zu den drei Gegentoren in 51 Sekunden sagt.

Von Benjamin Sigmund

Auch einen Tag nach der 3:4-Niederlage in Mannheim findet Leon Hüttl keine Erklärung dafür, was dem ERC Ingolstadt Mitte des zweiten Drittels passiert ist. 2:1 führte der ERC Ingolstadt zu diesem Zeitpunkt bei den Adlern, hatte sogar Chancen, die Führung auszubauen. Es folgten 51 Sekunden, in denen Mannheim drei Treffer erzielte und das Spiel drehte.

