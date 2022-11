3:2 in Frankfurt: ERC Ingolstadt geht erfolgreich in die Pause

Der ERC Ingolstadt kommt bei den Löwen Frankfurt zu einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung. Den Siegtreffer erzielt dabei Topscorer Wojciech Stachowiak.

Der ERC Ingolstadt hat sich mit einem Erfolg in die Deutschland-Cup-Pause verabschiedet. Durch einen Treffer ihres Topscorers Wojciech Stachowiak 29 Sekunden vor dem Ende der Verlängerung kamen die Schützlinge von Headcoach Mark French am Sonntagabend bei den Löwen Frankfurt zu einem 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)-Sieg und belegen damit im DEL-Klassement einen ausgezeichneten zweiten Platz.

Rund 300 Anhänger hatten die Panther zum Gastspiel beim DEL-Rückkehrer aus Frankfurt begleitet. Diese sahen – ebenso wie der Löwen-Anhang – von Beginn an eine äußerst temporeiche, intensive und unterhaltsame Partie. Bereits nach 75 Sekunden saßen Mirko Höfflin und Colton Jobke für ihre Vergehen auf der Strafbank. Oder auch anders ausgedrückt: Die Frankfurter durften fast zwei Minuten lang mit zwei Akteuren mehr auf dem Eis agieren. Richtig erfolgreich machten sie dies allerdings nicht. Erst kurz vor dem Ablauf der beiden Strafen hatte Dominik Bokk die erste große Möglichkeit. Doch ERCI-Schlussmann Kevin Reich reagierte beim Schuss des deutschen Nationalstürmers erstklassig (3.).

Überzahlspiel bricht den Bann

Ein weiteres Überzahlspiel – diesmal für die Oberbayern – brach dann den Bann in Sachen Tore! Nach einem Scheibengewinn an der eigenen blauen Linie bot sich den Löwen plötzlich eine Zwei-gegen-Eins-Situation. Beim Schussversuch wurde Carson McMillan von Ingolstadts Verteidiger Maury Edwards unmittelbar vor dem Kasten zu Boden gecheckt. Sowohl McMillan als auch Kevin Reich und die Scheibe landeten im ERCI-Gehäuse beziehungsweise hinter der Torlinie. Nach Sichtung der Videoaufnahmen gaben die Unparteiischen diesen Treffer (10.). Doch das French-Team hatte nur 27 Sekunden später – immer noch im Powerplay – die Antwort parat: Höfflin traf nach einem feinen Simpson-Zuspiel zum 1:1-Ausgleich (10.).

Ingolstadt legt weiter den Vorwärtsgang ein

Auch in der Folge legten beide Teams trotz Personalsorgen (bei Ingolstadt fehlten erneut Mat Bodie, Ben Marshall, Brian Gibbons und Justin Feser) weiter den Vorwärtsgang ein. Während die Panther zunächst immer wieder an Löwen-Goalie Jake Hildebrand oder auch an der Querlatte (Tye McGinn/20.) scheiterten, machten es die Hausherren in der 14. Minute besser: Mit seinem ersten Saisontor brachte der aufgerückte Reece Scarlett die Hessen erneut in Front.

Verlief der erste Abschnitt noch recht ausgeglichen, wurde die Ingolstädter Dominanz im zweiten Durchgang von Minute zu Minute größer – was auch daran lag, dass das French-Team vor allem in der Defensive nun deutlich besser arbeitete. Einziger Kritikpunkt nach 40 Minuten: Aus zahlreichen erstklassigen Möglichkeiten sprang unter dem Strich nur ein Treffer zum abermaligen Ausgleich heraus. Bei einem Hildebrand-Abpraller (Bertrand hatte geschossen) reagierte Wayne Simpson am schnellsten und traf zum 2:2 (26.).

Stachowiak trifft auf Vorlage von Storm

„Es gibt viele Checks und Chancen auf beiden Seiten. Beide Teams zeigen ein schnelles und gutes Eishockey-Spiel“, resümierte ERCI-Verteidiger Leon Hüttl am MagentaSport-Mikrofon und ergänzte: „Wer im Schlussdrittel mehr will, wird am Ende diese Partie auch gewinnen.“ Und dies taten letztlich die Ingolstädter Panther. Allerdings mussten sie nach einem torlosen Schlussabschnitt bis 29 Sekunden vor dem Ablauf der „Overtime“ warten, ehe Wojciech Stachowiak nach einem tollen Pass von Frederik Storm mit seinem fünften Saisontor für den Zusatzpunkt sorgte.

ERC Ingolstadt: Reich – Wagner, Hüttl; Gnyp, Jobke; Quaas, Edwards – McGinn, Pietta, Storm; Friedrich, Stachowiak, Flaake; Krauß, Henriquez-Morales, Brune; Simpson, Höfflin, Bertrand. – Tore: 1:0 McMillan (10./SH), 1:1 Höfflin (10./PP), 2:1 Scarlett (14.), 2:2 Simpson (26.), 2:3 Stachowiak (65.).. – Zuschauer: 5072.