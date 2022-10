ERC Ingolstadt

vor 2 Min.

Auf die Torhüter ist beim ERC Ingolstadt Verlass

Plus Der ERC Ingolstadt hat bislang die wenigsten Gegentore in der DEL kassiert. Einen großen Anteil daran haben die beiden Goalies Michael Garteig und Kevin Reich. Am Mittwoch geht es nach Nürnberg.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Wer am Sonntagabend nach dem Derby zwischen dem ERC Ingolstadt und den Augsburger Panthern (1:0) die turnusgemäße Pressekonferenz der jeweiligen Cheftrainer verfolgt und zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst hätte, welches Resultat nach 60 Minuten auf dem Videowürfel der Saturn-Arena stand, wäre nach den beiden Statements nicht wirklich schlauer gewesen – oder möglicherweise sogar von einem ganz anderen Spielausgang ausgegangen. Während Augsburgs Trainer Peter Russell sein Team öffentlich dafür lobte, dass nach wie vor eine klare Struktur und Identität zu erkennen gewesen sei, die Mannschaft alles gegeben und im Schlussabschnitt einfach auch das nötige (Schuss-)Glück gefehlt habe, zeigte sich auch sein Gegenüber Mark French nur bedingt zufrieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen