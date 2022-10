Der Entwickler Mark French

Plus Auch beim Heimspiel am Freitag gegen die Eisbären Berlin spielen die Youngster des ERC Ingolstadt um Verteidiger Leon Hüttl eine wichtige Rolle.

Als Tim Regen vor knapp vier Monaten den neuen Cheftrainer des ERC Ingolstadt, Mark French, vorstellte und erklärte, warum seine Wahl ausgerechnet auf den 52-jährigen Kanadier gefallen sei, fiel in diesem Zusammenhang immer wieder der Begriff des „Entwicklers“. Laut des Panther-Sportdirektors habe French mit seinen bisherigen zahlreichen Stationen „eindrucksvoll bewiesen, dass er sowohl eine Mannschaft als auch junge Spieler entwickeln“ könne.