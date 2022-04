Köln trifft in der Verlängerung: Die Saison des ERC Ingolstadt ist vorbei

Der ERC Ingolstadt verliert das zweite Spiel gegen die Kölner Haie trotz klarer Überlegenheit mit 2:3 nach Verlängerung und damit die Serie mit 0:2.

Für den ERC Ingolstadt ist die Saison beendet. Trotz deutlicher Überlegenheit verloren die Panther gegen die Kölner Haie mit 2:3 nach Verlängerung und damit die Serie mit 0:2. Mit dem Ausscheiden könnte auch die knapp viereinhalbjährige Amtszeit von Trainer Doug Shedden enden.

Der ERC musste wie bei der 3:4-Niederlage im ersten Spiel auf einige Leistungsträger verzichten. So fehlten die Verteidiger David Warsofsky, Ben Marshall und Mat Bodie, auch Stürmer Frederik Storm stand nicht zur Verfügung. Chris Bourque musste erneut in der Defensive aushelfen und erhielt die meiste Eiszeit beim ERC. Im Tor erhielt Danny Taylor den Vorzug gegenüber Kevin Reich.

Die Panther legten mit viel Energie los und lieferten ein furioses erstes Drittel ab. Sie attackierten die Kölner früh in deren Zone, agierten sehr körperlich, fuhren jeden Check zu Ende, spielten dazu noch richtig gutes Eishockey. Folgerichtig führten sie nach 20 Minuten mit 2:0, hätten bei 18:6 Schüssen aufs Tor noch weitere Treffer nachlegen können. Von der ersten Sekunde an hatte der ERC nur eine Richtung gekannt, die nach vorne. Chris Bourque schoss knapp vorbei (1.), Jerome Flaake prüfte Haie-Goalie Justin Pogge (5.). Timothy McGauley hatte die größte Möglichkeit, brachte die Scheibe aber aus kurzer Distanz nicht an Pogge vorbei (6.).

ERC Ingolstadt spielt starkes erstes Drittel

Die Panther blieben – angetrieben von einer lautstarken Fankurve – am Drücker und belohnten sich. Leon Hüttl bediente Mirko Höfflin, der allein vor Pogge zum 1:0 vollendete (8.). Als ein Kölner auf der Strafbank saß, legte der ERC den zweiten Treffer nach (10.). Und dies mit einer herrlichen Direktkombination. Über Justin Feser, Bourque und Daniel Pietta landete der Puck bei Brandon DeFazio, der nur noch ins leere Tor einzuschieben brauchte. Köln war geschockt und nahm sich wohl eine taktische Erholungsphase, als das Spiel wegen Probleme an Pogges Ausrüstung für mehrere Minuten unterbrochen war. Tatsächlich ließ der Druck der Panther im Anschluss nach. Erst Aubry kam in der Endphase des Abschnitts wieder zu einer Möglichkeit (17.). Auch die Haie hatten Abschlüsse durch David McIntyre (16.) und Andreas Thuresson (18.).

Alles roch nach dem Serienausgleich, doch die Panther machten sich binnen 36 Sekunden das erste Drittel kaputt. Zunächst nutzte Köln nach Wiederbeginn eine Überzahl aus und verkürzte durch Thuresson (21.). Dann kam Jonas Holos an die Scheibe und traf aus kurzer Entfernung unter die Latte (22.). Erst nach einige Minuten befreiten sich die Panther aus der Umklammerung und kamen wieder besser ins Spiel. Bourque prüfte Pogge (25.), auch Feser kam zum Abschluss (26.). Auf der Gegenseite war Taylor gegen Jon Matsumoto gefordert (28.). Der Goalie verhinderte mit der Fanghand später erneut einen Gegentreffer, als Luis Üffing nach einem Konter abgezogen hatte (36.). Insgesamt entstand der Eindruck, dass bei den Panthern die Kräfte nachlassen, zumal Spieler wie Bourque oder Wagner sehr viel Zeit auf dem Eis verbrachten.

Entscheidung fällt in der Verlängerung

Doch darin sah man sich getäuscht. Die Panther drückten im letzten Drittel und hatten genügend Chancen (18:3 Schüsse), die Partie für sich zu entscheiden. Der ERC spielte zunächst in Überzahl, für 29 Sekunden sogar mit zwei Mann mehr auf dem Eis. Höfflin (44.) und Jerome Flaake (45.) ließen jedoch Gelegenheiten aus. Pietta und Höfflin bot sich eine Doppelchance (47.). Auch Leon Hüttl versuchte es, Feser brachte den Nachschuss erneut nicht am starken Pogge, vorbei (51.). Kräftig durchpusten mussten die Panther lediglich, als Julian Chrobot über das freie Tor schoss (46.). Letztlich ging es nach 51:21 Torschüssen in die Verlängerung. Dort hatte Köln mit einem Tor von Jon Matsumoto, der in doppelter Überzahl traf, das bessere Ende für sich (70.).

ERC Ingolstadt Taylor – Hüttl, Quaas; Bourque, Wagner; Jobke, Gnyp; Brune – Soramies, Pietta, Höfflin; Simpson, Feser, DeFazio; McGaukey, Aubry, Flaake; Stachowiak, Henriquez, Koch – Zuschauer 3663 – Tore 1:0 Höfflin (8.), 2:0 DeFazio (10.//PP), 2:1 Thuresson (21./PP), 2:2 Holos (22.), 2:3 Matsumoto (70./PP).