vor 19 Min.

Mirko Höfflin und Charles Bertrand: Gesucht und gefunden

Plus Mirko Höfflin und Charles Bertrand vom ERC Ingolstadt harmonieren auf dem Eis bislang hervorragend. Was der deutsche Angreifer von seinem Team am Donnerstag gegen die Kölner Haie fordert.

Von Dirk Sing

Wenn es in einer Fußball- oder auch – wie in diesem Fall – Eishockey-Mannschaft einen Trainerwechsel während der Sommerpause oder auch der laufenden Spielzeit gibt, wird nach den ersten Wochen nicht selten nach Gewinnern und Verlierern Ausschau gehalten. Diesbezüglich lohnt sich auch beim ERC Ingolstadt durchaus ein Blick in diese besagten Rubriken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

