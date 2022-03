0:1 in Kiel: Wieder hängende Köpfe beim FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt kassiert mit dem 0:1 bei Holstein Kiel die vierte Niederlage am Stück. Welche Gründe Trainer Rüdiger Rehm für die Pleite ausgemacht hat.

Zum dritten Mal in Folge kein Tor erzielt, das vierte Spiel nacheinander verloren. Dem FC Ingolstadt ist auch in Kiel nicht die Wende gelungen, am Ende musste man sich mit 0:1 geschlagen geben. In einem über weite Strecken schwachen Fußballspiel reichte den Norddeutschen ein Elfmetertor, um nach vier Pleiten in Folge erstmals wieder zu gewinnen und wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren.

„Das fühlt sich beschissen an, wir wollten natürlich die drei Punkte mitnehmen“, sagte FCI-Trainer Rüdiger Rehm nach der Partie. Das größte Manko im Spiel der Schanzer war einmal mehr die Offensive, wie er anmerkte. „Fakt ist“, so Rehm, „wenn man keine Tore schießt, kann man nicht gewinnen.“ So fehlten „Geilheit und Gier“, einen Treffer zu erzwingen. „Unsere Abschlussqualität ist einfach nicht ausreichend.“ Torhüter Robert Jendrusch sprach von „fehlendem Glück“, denn Chancen hätte sich das Team erarbeitet. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung, die Enttäuschung ist riesig.“ Filip Bilbija hatte ein „ausgeglichenes Spiel“ und viele Chancen auf FCI-Seite gesehen. „Am Ende dürfen wir nicht verlieren“, fügte er an.

FC Ingolstadt muss auf Stojanovic verzichten

Die Schanzer hatten auf Torhüter Dejan Stojanovjc (Bauchmuskulatur) verzichten müssen. Für ihn spielte Jendrusch, der sich die ein oder andere folgenlose Unsicherheit leistete. Kiel begann mit dem böigen Wind im Rücken offensiv, der FCI verteidigte. Klare Chancen gab es in den ersten 30 Minuten auf beiden Seiten nicht. Fabian Reese schlenzte für Holstein am Tor vorbei (14.), dann konnte Visar Musliu im Zentrum gerade noch klären (30.). Jendrusch war zudem zweimal gegen Benedikt Pichler zur Stelle (31.). Für den FCI kam Stefan Kutschke zu einer aussichtsreichen Möglichkeit. Doch der Kapitän verschätzte sich freistehend nach einem Freistoß von Florian Pick und verpasste den Ball knapp (19.).

Danach wurde offensichtlich, warum der FCI Tabellenschlusslicht der 2. Liga ist. Erst konnte die Hintermannschaft einen Sololauf von Fiete Arp über das halbe Feld nicht stoppen und hatte Glück, dass der Angreifer am Tor vorbeischoss (34.). Die Ingolstädter finden jedoch immer wieder einen Weg, unnötige Gegentore zu kassieren. Filip Bilbija traf bei einem Klärungsversuch im Sechzehner den Oberschenkel von Pichler, es gab Elfmeter. Der Pfiff war hart, aber vertretbar, die Zweikampfführung Bilbijas schlicht äußerst ungeschickt. Alexander Mühling trat an und verwandelte sicher zum 1:0 (38.).

Nach dem Seitenwechsel hätte der FCI, nun mit dem Wind im Rücken, durchaus ausgleichen können. Doch Pech, Unvermögen und fehlende Qualität standen einem Treffer im Weg. Etwa, als Merlin Röhl im Strafraum in guter Position den Ball nicht richtig traf (53.). Oder als Kiels Torhüter Thomas Dähne den Ball nach einem Antonitsch-Kopfball prallen ließ, Bilbija nachsetzte, Verteidiger Marco Komenda den Ball schlussendlich auf der Linie klärte (63.). Antonitsch bot sich noch eine weitere Kopfballchance, doch Dähne war mit einem Reflex zur Stelle (85.). Ein Offensivfeuerwerk der Schanzer war es dennoch bei Weitem nicht. Falsche Entscheidungen, mangelnde Durchschlagskraft und Ungenauigkeiten prägten abermals das Offenspiel. Da auch Kiel die Verunsicherung anzumerken war, boten sich auch den Störchen keine Möglichkeiten. Reese traf gegen den zu weit aufgedrückten Jendrusch von der Mittellinie den Außenpfosten (50.), ansonsten waren es weitere Distanzschüsse, die zumindest für halbwegs Gefahr sorgten.

FC Ingolstadt empfängt in zwei Wochen Aue

Nun steht die Länderspielpause an, ehe der FC Ingolstadt am Freitag, 1. April (18.30 Uhr), den Tabellenvorletzten Erzgebirge Aue empfängt. Sieben Spiele verbleiben, um 13 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den Dynamo Dresden belegt, aufzuholen. „Wenn wir keine Hoffnung mehr hätten, bräuchten wir gar nicht mehr anreisen“, meinte Jendrusch, dem bewusst ist: „Wir brauchen eine massive Serie, um das Ruder herumzureißen.“

Holstein Kiel Dähne – Komenda (82. Ignjovski), Thesker, S. Lorenz, Neumann – Holtby (71. Erras) – Arp, Mühling, A. Arslan, Reese – Pichler (90. Wriedt)

FC Ingolstadt 04 Jendrusch – Gebauer, Antonitsch, Musliu, Franke – Bilbija (81. P. Schmidt), Preißinger (69. Sulejmani), Röhl, Pick (62. Gaus) – Eckert Ayensa, Kutschke

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiberg am Neckar) – Zuschauer 9163 – Tor 1:0 Mühling (38./Foulelfmeter).