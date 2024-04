0:4 in Essen: Gebrauchter Tag für den FC Ingolstadt

Der FC Ingolstadt verliert mit 0:4 bei Rot-Weiss Essen. Was Trainer Michael Köllner zur deutlichen Niederlage sagt.

Trainer Michael Köllner hatte als Ziel ausgeben, die ausstehenden vier Saisonspiele in der 3. Liga zu nutzen, um mit einem guten Gefühl in die kommende Saison zu gehen. Taten ließ der FC Ingolstadt am Sonntagnachmittag nicht folgen und musste sich bei Rot-Weiss Essen mit 0:4 geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit lagen die Schanzer mit 0:3 zurück.

„Wir sind sehr enttäuscht, es war ein gebrauchter Tag für uns. Ich ärgere mich maßlos über das Spiel“, sagte Köllner nach der deutlichen Niederlage. Essen wollte seine letzte Chance im Aufstiegskampf nutzen, begann engagiert und ging früh durch Sandro Plechaty in Führung (8.). „Wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben uns dann freigeschwommen und selbst Chancen gehabt“, meinte Köllner. Jannik Mause hätte ausgleichen können, kam aber allein vor dem Tor nicht an Torhüter Jakob Golz vorbei (29.). Stattdessen legte Rot-Weiss durch Cedric Harenbrock (41.) und einen verwandelten Elfmeter von Leonardo Vonic (45.+4) – Simon Lorenz hatte Isaiah Young am Knöchel getroffen – zwei weitere Treffer nach. „Wir waren defensiv zu fehlerbehaftet und bekommen Gegentore nach individuellen Fehlern“, haderte Köllner. Nach dem Seitenwechsel erzielte Essen noch den vierten Treffer. FCI-Torhüter Marius Funk wehrte einen Schuss von Young genau auf den Oberschenkel von Lorenz ab, von dem die Kugel zum 4:0-Endstand ins Tor sprang (59.). (sb)

Rot-Weiss Essen Golz – Kaiser, Rios Alonso, F. Götze, Brumme (24. Young) – Eisfeld (69. Berlinski), Müsel – Plechaty (69. Rother), Harenbrock, Voelcke – Vonic (79. Doumbouya).

FC Ingolstadt 04 Funk – Cvjetinovic, Schröck, S. Lorenz, Seiffert (46. Drakulic) – Fröde – Kopacz, Keidel (58. Dittgen), Kanuric (46. Kayo) – Mause, Grönning (46. Llugiqi).

Tore 1:0 Plechaty (9.), 2:0 Harenbrock (41.), 3:0 Vonic (45.+4/Foulelfmeter), 4:0 S. Lorenz (59./Eigentor). – Schiedsrichter Cristian Ballweg (Mannheim). – Zuschauer 15.000.