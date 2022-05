FCI-Fanklub-Vorsitzender: „Der Kader war absolut nicht zweitligatauglich“

Plus Harald Frauenknecht ist der 1. Vorsitzende des Fanklubs „Moos-Schanzer“ des FC Ingolstadt. Der 57-Jährige spricht über die Gründe des Abstiegs und verrät, warum er weiterhin die Treue hält.

Herr Frauenknecht, mit welchem Gefühl haben Sie das vorerst letzte Zweitliga-Heimspiel des FC Ingolstadt am Samstag gegen Hansa Rostock (0:0) verfolgt?