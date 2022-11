FC Ingolstadt

vor 19 Min.

Rüdiger Rehm sieht „großen Schritt nach vorne“ beim FC Ingolstadt

Heuer zum letzten Mal gefordert: David Kopacz (links) gastiert in der 3. Liga am Samstag mit dem FC Ingolstadt beim MSV Duisburg.

Plus Trainer Rüdiger Rehm hat im Spiel des FC Ingolstadt Fortschritte ausgemacht. Bevor es in die Winterpause geht, steht am Samstag das Spiel beim MSV Duisburg an.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Durch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist in dieser Saison einiges anders als gewöhnlich. Statt bis kurz vor Weihnachten um Punkte zu kämpfen, steht das letzte Pflichtspiel diesmal bereits Mitte November auf dem Programm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen