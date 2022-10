FC Ingolstadt

18:00 Uhr

Über Umwege: FCI-Spieler Brackelmann hat in seiner Karriere viel erlebt

Plus Calvin Brackelmann hat für seinen Traum früh seine Familie verlassen. Er war Jugendnationalspieler, dann warf ihn ein Kreuzbandriss zurück. Der 23-Jährige spricht über Zweifel und den guten Start beim FC Ingolstadt.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Er zählt zweifelsohne zu den positiven Überraschungen beim FC Ingolstadt. In jedem Spiel stand Calvin Brackelmann in dieser Saison in der Startelf der Schanzer, nur einmal wurde er vorzeitig ausgewechselt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen