A-Klasse Neuburg: Absteiger Straß jubelt beim Aufsteiger Feldkirchen

Plus In der A-Klasse Neuburg feiert Favorit SV Straß einen 3:0-Erfolg beim tapfer kämpfenden SC Feldkirchen. Dagegen kassiert der SV Wagenhofen beim VfR Neuburg II eine Niederlage. Besser macht es der SV Weichering.

Eine überraschende 1:3-Niederlage musste in der A-Klasse Neuburg der SV Wagenhofen beim VfR Neuburg II hinnehmen. Dagegen hielt sich der SV Straß schadlos.