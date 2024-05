A-Klasse Neuburg: Der BSV Neuburg klettert nach Derbysieg auf Platz zwei

Plus Der BSV Neuburg triumphiert im Stadtderby der A-Klasse Neuburg gegen den SC Feldkirchen mit 2:1 und erobert damit den Aufstiegs-Relegationsplatz. Spitzenreiter SV Bertoldsheim agiert im Topspiel souverän.

Nach dem Seitenwechsel wurde ein Schuss von Christian Buchart gerade noch abgeblockt. In der 61. Minute setzte sich SVB-Kapitän Fabian Werner schön durch und seine scharfe Flanke netzte Tobias Maier aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Die Gäste spielten weiter nach vorne und erzielten schließlich in der 78. Minute den Ausgleich, als Andreas Knauer einen Abpraller auf nassem Boden ins heimische Gehäuse schieben konnte. Im Anschluss versuchten beide Teams, noch den Siegtreffer zu erzielen. Dieser wollte aber letztlich nicht mehr gelingen. (svb)