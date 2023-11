Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Die Spitzenteams sind in Torlaune

Plus Während der SV Bertoldsheim gegen Untermaxfeld II mit 4:1 gewinnt, feiert der SV Wagenhofen einen 7:1-Erfolg in Ober-/Unterhausen. Marco Friedl glänzt beim 6:1 des SV Straß in Berg im Gau mit fünf Treffern.

Reichlich Tore haben die Spitzenteams der A-Klasse Neuburg erzielt. Spitzenreiter SV Bertoldsheim besiegte die TSG Untermaxfeld II mit 4:1. Der SV Straß feierte einen 6:1-Erfolg beim BSV Berg im Gau II. Sogar noch einen Treffer mehr erzielte der SV Wagenhofen, der sich beim TSV Ober-/Unterhausen mit 7:1 durchsetzte.

SC Feldkirchen – SG Holzheim / Münster 1:0 Die Hausherren standen von Beginn an schon gehörig unter Druck, denn sie konnten seit fünf Spielen keinen eigenen Torerfolg verbuchen. So war auch zunächst der Gast spielbestimmend, konnte sich aber aus seiner Feldüberlegenheit keine Chancen erspielen. So kam der SCF in der 42. Minute über die linke Seite schnell in die gefährliche Zone. Einen Querpass schob Aron Ghebru zum 1:0 ein. Nach der Pause schwanden bei beiden Teams die Kräfte und keines kam mehr zu Torgelegenheiten. In den letzten zehn Minuten hatte die Heimelf noch einige Konterchancen, aber diese wurden nicht gut zu Ende gespielt. So blieb es am Ende beim 1:0. (scf)

SV Sinning – FC Staudheim 2:1 Eine ersatzgeschwächte Kramek-Elf kam über den Willen zu einem verdienten Heimsieg. Richtig gefährlich wurde es für Staudheim kurz vor der Halbzeit. Erst rettete nach einem Kopfball die Querlatte. Kurze Zeit später glänzte Kevin Maschke mit einer tollen Parade nach einem Schuss von Andreas Reichherzer. In der zweiten Hälfte gingen dann die Gäste aus Staudheim etwas überraschend in Führung. Nach einem Angriff über die rechte Seite stand Tim Schreiber ganz allein und hatte keine Mühe, ins leere Tor einzuschieben. In der 82. Minute erzielte Andreas Reichherzer nach starker Vorarbeit von Thomas Riesinger den überfälligen 1:1-Ausgleich. In der Nachspielzeit gab es dann einen Handelfmeter für Sinning. Florian Pinter verwandelte sicher zum 2:1-Endstand. (thr.)

SV Weichering – SV Bayerdilling 3:1 Mit dem dritten Sieg in Folge behauptet sich der SV Weichering weiterhin in der Spitzengruppe der A-Klasse Neuburg. Bereits nach einer Viertelstunde klingelte es das erste Mal im Gästekasten. Matthias Weber schlug einen Freistoß aus dem Halbfeld auf Philipp König , dieser nahm die Kugel elegant an und vollendete trocken ins kurze Eck (15.). Die Mannen um Kapitän Alexander Babic blieben weiter auf dem Gaspedal und wurden in der 39. Minute durch eine sehenswerte Kombination belohnt. Maximilian Kerner steckte rechts auf Simon Wäcker durch, und dessen Flanke beförderte Weber per Kopf ins Netz. Nach einem Konter bediente Weber Philipp König , und dieser legte den Ball uneigennützig quer, sodass Simon Wäcker keine Mühe mehr hatte, die Lederkugel im Tor unterzubringen (42.). Kurz vor der Pause führte eine Unachtsamkeit zum 3:1. Nach einem Freistoß von Tobias Maier beförderte Bastian Meixner den Ball per Kopf in die Maschen (45.). In der 53. Minute gab es die größte Gelegenheit zum Anschlusstreffer, aber Tobias Maier scheiterte per Strafstoß an der Latte. Mit Glück und Geschick verteidigten die Schwarz-Weißen die Führung und hatten bei zwei Aluminiumtreffern der Gäste auch das nötige Glück auf ihrer Seite. So blieb es bis zum Schluss beim 3:1 für die Platzherren und man hat weiter Tuchfühlung zur Spitze. (lupo)

SV Bertoldsheim – TSG Untermaxfeld II 4:1 Der Heimsieg gegen die harmlosen Gäste aus Untermaxfeld fiel aufgrund der zahlreichen Torchancen letzten Endes zu niedrig aus. Nichtsdestotrotz nutzten die Gäste einen kapitalen Abspielfehler durch Sven Litter aus und gingen in Führung (4.). Anschließend verschanzten sich die Gäste mit zehn Mann um den eigenen Strafraum und machten es dem SVB schwer, zwingende Torchancen zu erspielen. Rene Markl markierte in der 23. Minute das überfällige 1:1. Lukasz Kacprzak ließ per Kopf das 2:1 folgen (27.). In der 32. Minute markierte Spielertrainer Philipp Stadler das vorentscheidende 3:1. Die Rot-Schwarzen verpassten es allerdings durch großen Chancenwucher, das Ergebnis deutlich in die Höhe zu schrauben. Einen schönen Spielzug verwertete Janek Kugler per Kopf zum 4:1-Endstand (84.). (svb)

TSV Ober-/Unterhausen – SV Wagenhofen 1:7 Mit 1:7 zerlegte der Favorit aus Wagenhofen das Schlusslicht und ist weiterhin in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Bereits vor der Halbzeit machte der Gast alles klar. Sebastian Neff mit einem Doppelpack und Max Neff mit einem Dreierpack sorgten bis zur 33. Minute für eine 0:5-Führung. Zwei Minuten später erzielte Luis Ball den einzigen Treffer für die Heimelf . In der zweiten Halbzeit schraubten Konstantin Pallmann (73.) und Moritz Häckl (77.) das Ergebnis auf 1:7 in die Höhe. (AZ)

BSV Berg im Gau II – SV Straß 1:6 In der 29. Minute brachte Spielertrainer Marco Friedl den Gast in Führung. In der zweiten Halbzeit schoss Friedl die Zweitvertretung des BSV quasi im Alleingang ab. Mit weiteren vier Toren (46., 59., 71., 79.) schraubte der Angreifer das Ergebnis in die Höhe. Zwischendurch konnte sich auch Jannik Rechner in die Torschützenliste eintragen (50.). Den Ehrentreffer für die Heimelf erzielte Jonas Müller zum zwischenzeitlichen 1:4 (68.) mit einem Elfmeter. (AZ)

