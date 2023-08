Fußball-A-Klasse Neuburg

A-Klasse Neuburg: Mit drei Toren kommt der SV Sinning zum ersten „Dreier“

Plus In der A-Klasse Neuburg feiert der SV Sinning gegen den BSV Berg im Gau II seinen ersten Saisonsieg. Mit einem 5:0-Erfolg gegen den FC Staudheim „ballert“ sich der SV Weichering an die Tabellenspitze.

Einen klaren 5:0-Erfolg feierte A-Klassist SV Weichering im Heimspiel gegen den FC Staudheim. Weiterhin verlustpunktfrei sind auch der SV Straß und SV Bertoldsheim nach ihren Siegen am Wochenende.

SV Sinning – BSV Berg im Gau II 3:1: Nachdem sich beide Teams zunächst neutralisiert hatten, brachte Florian Pinter den SV Sinning in der 22. Minute in Führung. Nach einem schönen Zuspiel setzte er sich im Laufduell durch und ließ Torwart Markus Mayr keine Chance. Danach war der BSV am Drücker und dem Ausgleich nahe. Jedoch genau in dieser Druckphase erzielte Pinter das 2:0 (43.). Einen Auftakt nach Maß erwischte der SV Sinning auch in der zweiten Halbzeit. Nach einer Ecke köpfte Dominik Reichherzer aus kurzer Distanz zur 3:0-Vorentscheidung ein. Durch einen Foulelfmeter in der 69. Minute hätte Thomas Bichler den BSV zurück ins Spiel bringen können. Er scheiterte jedoch am Pfosten. In der 79. Minute verkürzte Johannes Böhm auf 1:3. Mehr gelang den Gästen jedoch nicht mehr. (thr)

BSV Neuburg – SV Bayerdilling 1:3: Im ersten Heimspiel der Saison musste sich die Fieber/Keller-Elf mit 1:3 geschlagen geben. In der 20. Minute ging Bayerdilling durch Tobias Maier in Führung. Trotz folgender Druckphase schaffte es der BSV nicht, zum Ausgleich zu kommen. Somit folgte in der 40. Minute nach einem Fehler der Heimmannschaft das 0:2 – erneut durch Tobias Meier . In der zweiten Halbzeit erhöhte Patrick Gajda nach einem Missverständnis in der BSV-Hintermannschaft auf 0:3. Auch der Anschlusstreffer durch Willi Keller (75.) kam für das Heimteam zu spät. (bsv)

TSV Ober-/Unterhausen – SV Straß 2:4: Straß erwischte den besseren Start und ging nach 15 Minuten durch Jonas Nagl in Führung. Die Gäste spielten reifer, Oberhausen hielt mit Kampf dagegen. Nach einer halben Stunde erspielte sich Straß ein deutliches Übergewicht. Direkt vor der Halbzeit setzte Marco Friedl einen Kopfball an den Pfosten. Mit der letzten Aktion vor der Pause glich Matthias Reil nach einer schönen Freistoß-Variante zum 1:1 aus. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Friedl für die erneute Führung der Gäste. Kurz darauf verschätzte sich der Gästetorwart bei einem langen Ball. Die Hereingabe von Tim Möller schloss Lukas Ipsch zum erneuten Ausgleich ab. Der SVS spielte jedoch unbeeindruckt weiter nach vorne. Friedl umkurvte nach einem langen Ball die Abwehr und schob am Torwart vorbei zum 2:3 ein. Kurz vor Ende erhöhte Jannik Rechner mit einem Schuss unter die Latte auf 2:4. (tsv)

SV Bertoldsheim – SG Holzheim / Münster 2:1: In einer zerfahrenen und kampfbetonten Partie siegte der SV Bertoldsheim aufgrund einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit am Ende verdient. Zu Beginn kam der Gastgeber schwer ins Match und hatte im Aufbau erhebliche Probleme gegen gut eingestellte Holzheimer. Nachdem die SVB-Abwehr den Ball nicht entscheidend klären konnte, nutzte Manuel Kefer die Chance zur nicht unverdienten Führung für die Gäste. Danach wurde die Heimelf besser in und gestaltete das Geschehen ausgeglichen, ohne sich aber eine wirkliche Chance herauszuspielen.

Die Halbzeitansprache des Spielertrainer-Duos Riedl/Stadler zeigte Wirkung und es entwickelte sich nun nur noch ein Spiel auf das Holzheimer Gehäuse. Nach mehreren guten Chancen zeigte Dominik Schimak seine Willenskraft und nutzte eine Hereingabe von Maximilian Hanel im zweiten Versuch zum verdienten 1:1-Ausgleich. Die Heimelf ließ sich nicht unterkriegen und erzielte durch Spielertrainer Stadler das verdiente 2:1 in der 88. Minute. Mit der letzten Aktion in dieser Partie hatte Bertoldsheim Glück, dass Hanel auf der Linie für den bereits geschlagenen Torhüter Scheunig rettete. (svb)

